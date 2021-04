Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Αστυνομικοί συντάκτες αποχαιρετούν το “διαμάντι” του ρεπορτάζ (βίντεο)

«Ανταγωνιστές» στο κυνήγι της είδησης, συνοδοιπόροι στο «πεζοδρόμιο» για δεκαετίες, οι δημοσιογράφοι μιλούν για τον «ξεχωριστό Γιώργο».

«Μαύρη» χαρακτηρίζει την χθεσινή Παρασκευή ο δημοσιογραφικός κόσμος και οι συνάδελφοι του Γιώργου Καραϊβάζ, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ και άφησε την τελευταία του πνοή αφού χτυπήθηκε απο 10 σφαίρες.

Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια της Ζήνας Κουτσελίνη, της συναδέλφου που συνεργαζόταν μαζί της τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος. «Υπάρχουν στιγμές που νομίζεις πως δεν αναπνέεις. Πως κοιτάς να πιαστείς και δεν υπάρχει τίποτα. Κι όμως εκείνος είναι εκεί για να σε πιάσει. Ναι, ο Γιώργος μας θα μας κρατήσει το χέρι και τη Δευτέρα και κάθε μέρα να συνεχίσουμε τις αλήθειες που τέσσερα χρόνια ήμασταν συνοδοιπόροι. Έχω την πεποίθηση και τη σιγουριά πως αυτό το χέρι και από Δευτέρα θα είναι εκεί στην άδεια του καρέκλα για να το αγγίζω όποτε το χρειάζομαι. Όποτε το χρειαζόμαστε. Γιώργο μου το σ/ αγαπώ είναι λίγο! Θα προσεύχομαι... θα σε αναζητώ... να μας προστατεύεις όπως ΕΣΥ ξέρεις. Δώσε μου το χέρι σου πάλι!» έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η δημοσιογραφία θρηνεί για έναν ακάματο εργάτη που μοναδικό στόχο είχε πάντα, την αποκάλυψη της αλήθειας, όσο ψηλά και αν βρισκόταν.

Για ένα "διαμάντι" και έναν "ακούραστο αλιέα της αλήθειας" μιλούν αστυνομικοί συντάκτες που τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά, όπως: ο Βάιος Σύρος, προϊστάμενος του αστυνομικού ρεπορτάζ στο Star, ο δημοσιογράφος και επί σειρά ετών αστυνομικός συντάκτης Στέλιος Παρασκευόπουλος, ο Γιώργος Γκιώνης που εργάστηκε επί πολλά χρόνια και στην ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Μπούσιος που δουλεύει στο STAR και ο Γιάννης Σουλιώτης, αΑστυνομικός συντάκτης στην Καθημερινή και την ΕΡΤ.

