Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός έριξε "κατοστάρα" στο Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή εμφάνιση για τους "πράσινους", που ξέσπασαν μετά την κακή εμφάνιση με την Ζαλγκίρις, στην Euroleague.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Λαύριο, έχοντας αφήσει... ανοικτούς λογαριασμούς από τον πρώτο γύρο, όταν ηττήθηκε από την ομάδα του Χρήστου Σερέλης για να αποτελέσει παρελθόν αμέσως μετά ο τότε προπονητής των «πρασίνων», Γιώργος Βόβορας. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν, λοιπόν... εκδίκηση, πετυχαίνοντας μία επιβλητική νίκη, με 105-69, απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδας της Basket League.

Μετά από έναν αγώνα που δεν παρέπεμπε σε ντέρμπι κορυφής, τo Λαύριο παρέμεινε πρώτο, με 35 βαθμούς, σε 20 αγώνες, ενώ ο Παναθηναϊκός αύξησε τους βαθμούς του σε 34 έχοντας όμως 18 παιχνίδια.

Oι Κωνσταντίνος Μήτογλου (16π.) και Ιωάννης Παπαπέτρου (15π.) ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Όντεντ Κάτας, ενώ από το Λαύριο που παραδόθηκε άνευ όρων, ξεχώρισαν οι Ντέβιν Ντέιβις (17π.) και Γκλεν Κόζι (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 55-35, 81-57, 105-69

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με 5/6 τρίποντα μη αφήνοντας... περιθώρια στον αντίπαλό του. Παρά τη «βροχή» από τρίποντες βόμβες, πάντως το Λαύριο κατάφερε να μείνει στο -10 (28-18) με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Αυτό, όμως δεν συνέβη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κώστας Μήτογλου ήταν εξαιρετικός και στις δύο ρακέτες, έχοντας 7/7 δίποντα στο τέλος του α΄ μέρους. Σε συνδυασμό με την πιεστική άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του Όντεντ Κάτας, το Λαύριο δεν κατάφερε ν' ακολουθήσει τον ρυθμό του ανώτερου Παναθηναϊκού. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν πολλά λάθη με τους Άλφα Ντιαλό (11π.) και Ντέβιν Ντέιβις (8π.) να διατηρούν μία... αξιοπρέπεια για την ομάδα τους.

Στην 3η περίοδο, ο Ζακ Όγκαστ μπήκε «καυτός» σημειώνοντας 10 πόντους, με το Λαύριο να «πετά λευκή πετσέτα». Τυπική διαδικασία εξελίχτηκε η 4η περίοδος και οι δύο προπονητές έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες τους.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Πουρσανίδης Γ., Ψαριανός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης 6 (2), Παπαπέτρου 15 (3), Ουάιτ 9 (1), Σαντ Ρος 9 (3), Μακ 6, Όγκαστ 12, Χεζόνια 8 (1), Δίπλαρος 9 (3), Μήτογλου 16, Μπεντίλ 11 (1)

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 9 (1), Μουράτος, Ντιαλό 12, Ντέιβις 17, Γερομιχαλός 3 (1), Κόζι 15 (2), Σάβιτζ, Παπανδρέου 2, Περσίδης 2, Ερμείδης, Ανοσίκε 9, Βουλγαρόπουλος

Ειδήσεις σήμερα

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με ανατροπές και… εκπλήξεις! (εικόνες)

Στάθης Ψάλτης: “Ραγίζει” καρδιές η κόρη του μιλώντας για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Λύκεια – ΚΥΑ: Τι ισχύει για self test και μέτρα προστασίας