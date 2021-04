Life

Weekend relax: Τι να κάνεις το Σαββατοκύριακο για να αποφορτιστείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις το απόλυτο «weekend relax»...

Σίγουρα το Σαββατοκύριακο, το περιμένουμε όλοι πώς και πώς ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που έρχεται η Δευτέρα και νιώθουμε λες και δεν έχουμε κάνει τίποτα ή δεν έχουμε ξεκουραστεί καθόλου. Προκειμένου να πετύχεις όμως το απόλυτο «weekend relax», μάθε πως πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 3 πράγματα όπως τα παρακάτω:

Άσε το κινητό στην άκρη

Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που επισημαίνουν πως προειμένου να αποφορτιστούμε, πρέπει να αφήσουμε το κινητό από τα χέρια μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, άσε το κινητό σου στο σπίτι (ή έστω σε ένα άλλο δωμάτιο) και κάνε όσα σε ευχαριστούν.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ο πρίγκιπας Φίλιππος και η σχέση του με την Ελλάδα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Κοσμοπλημμύρα έξω από μπαρ (εικόνες)

Self test: Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα