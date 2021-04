Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: “Κλείδωσε” την 5άδα ο “Δικέφαλος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου και ανέβηκε στην 5η θέση.

Επιβλητικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο απόγευμα σήμερα απέναντι στο Περιστέρι. Επικράτησε, στο PAOK Sports Arena, για την 21η αγωνιστική της Basket League με 85-66. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 4η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα και του άνοιξε το... δρόμο για το πλασάρισμά του στην 5η θέση της βαθμολογίας στην κανονονική διάρκεια της σεζόν.

Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς ήταν οι Μπο Μπιτς (17π., 7 ριμπ., 2κλ), Μάλκομ Γκρίφιν (15π. 3 ασ., 5 κλ.), Ζερμέιν Λοβ (14π., 4 ασ.), Ελστον Τέρνερ (15π.).

Πάλεψε περισσότερο για το Περιστέρι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ο Τεράν Πέτεγουεϊ (18π.).

Με εφαλτήριο τα αμυντικά αντανακλαστικά του Γκρίφιν (4 κλεψίματα) , ο ΠΑΟΚ είχε είχε την υπεροχή και το προβάδισμα στο σκορ από την αρχή του ματς. Οι Λοβ, Μπιτς, Καμπερίδης έβαλαν, αρχικά, την μπάλα στο καλάθι (6-3, 14-11), διαφορά που στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου πήγε στο +7 (22-15). Το Περιστέρι μείωσε στους 3 πόντους στο 14’ με τον Σαλούστρο (28-25), χρονικό σημείο από το οποίο ο «Δικέφαλος» έτρεξε σερί 10-0, με εκτελεστές τους Τέρνερ, Λοβ και προηγήθηκε στο 16’ με +13 (38-25) .

Το σκηνικό έγινε ιδανικότερο για τους «ασπρόμαυρους» στην τρίτη περίοδο. Αποτελεσματικοί αμυντικά και με τους Γκρίφιν, Λοβ να «βομβαρδίζουν» ποικιλοτρόπως, από το 42-34, στο ημίχρονο, με επιμέρους 15-4, βρέθηκαν στο 25’ στο +19 με 57-38.

Προσπάθησε να μη χάσει επαφή με το σκορ το Περιστέρι, με τους Σαλούστρο, Πέτεγουεϊ, Γκουτιέρες μείωσε στο 26’ στους 11 πόντους (57-46), ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν έχασε τη συγκέντρωσή του. Με σερί 17-6 τους Μπιτς, Τέρνερ να εκτελούν από τα 6.75 και το έργο τους να στηρίζει ο Λοβ, απέκτησε «αέρα» 22 πόντων στο 32’ (74-52), καθιστώντας, ουσιαστικά, διαδικαστικού χαρακτήρα το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Στο 35’ ο «Δικέφαλος» είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς, το +25 με 77-52.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 42-34, 70-51, 85-66

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Μπιτς 17 (3), Κονάτε 8, Λοβ 14 (1), Γκρίφιν 15 (1), Μαργαρίτης 2, Κακλαμανάκης 2, Καμπερίδης 4, Παπαντωνίου 4, Κάρτερ 4 (1), Τέρνερ 15 (3), Καραγιαννίδης, Ιατρίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Σκορδίλης 4, Πέτεγουεϊ 18 (3), Τσαϊρέλης 8, Φορντ 4, Σαλούστρος 11 (1), Τόλα 1, ΜακΛίν 4 (1), Τζόουνς 5, Μάντζαρης 1, Γκουτιέρες 10 (2), Βισσαρίου

Ειδήσεις σήμερα:

Έκαναν σκι και snowboard με τα…μαγιό τους (εικόνες)

self-testing.gov.gr: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις δηλώσεις των μαθητών

Παπαθανάσης: Μετά το Πάσχα το άνοιγμα της εστίασης