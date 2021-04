Κοινωνία

Τραγωδία: 18χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Εντατική νοσηλεύεται ο νεαρός οδηγός άλλης μηχανής, που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 18χρονος δικυκλιστής, που λίγο μετά τις 22:30 του Σαββάτου, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα.

Η μηχανή του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος, στην περιοχή των Νενήτων, στην Χίο.

Τα δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα ο ένας νεαρός να καταλήξει μετά από λίγη ώρα παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο άλλος να νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στη ΜΕΘ του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου.

Το πρωί της Κυριακής , πάνω από τα συντρίμμια των μηχανών υπήρχαν λουλούδια, και κεράκια που άφησαν συγγενείς συγχωριανοί και φίλοι για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή.

Ο διευθυντής του σχολείου που φοιτούσε ο 18χρονος κ. Κώστας Βούκουνας αναφέρει:

Το Σχολείο μας πενθεί…

Το χέρι τρέμει, πως να γράψει τέτοια νέα…

Μπερδεύεται η γλώσσα, τι να βρει να πει;

Δεν φτάνει μόνο το είμαστε δίπλα, που τόσο άχαρο και παγωμένο θα φτάσει σε κάθε αυτί. Ποιας παρηγοριάς λόγια να βρεθούν τούτη την ώρα του πόνου και της οδύνης. Άδικο, άγουρο, πρόωρο, βιαστικό…

Μένει μόνο η Σιωπή…

Και οι σκέψεις, η περισυλλογή και το δάκρυ στα μάτια…

Δε θα είσαι τη Δευτέρα μαζί μας, θα κλαίει όλο το σχολείο για την απουσία σου, την παντοτινή, μαζί με τους δικούς σου, δίπλα σου.

Ακόμα ένας μαθητής μας, έφυγε και πάει στον ουρανό…

Ο Διευθυντής, ο σύλλογος καθηγητών, όλοι οι συμμαθητές σου θα προσεύχονται για την ανάπαυση σου.

Αιωνία σου η μνήμη…

Πηγή: politischios.gr - chiosin.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καραϊβάζ: Θλίψη στην κηδεία του δημοσιογράφου στη Δράμα (εικόνες)

Το κορονοπάρτι 19χρονης της βγήξε ξινό

Έλληνες πιλότοι μαχητικών σε ξένα κόκπιτ: Τέσσερις ιστορίες ηρώων (εικόνες)