ΗΠΑ: Επεισόδια και τραυματισμοί μετά τον θάνατο 20χρονου από αστυνομικά πυρά (εικόνες)

Οργισμένες διαδηλώσεις στην Μινεάπολη μετά την δολοφονία νεαρού άνδρα από αστυνομικό.

Διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας ξέσπασαν σε προάστιο της Μινεάπολις χθες Κυριακή, όταν ένας αστυνομικός πυροβόλησε θανάσιμα έναν νεαρό Αφροαμερικανό μέσα στο αυτοκίνητό του αφού τον σταμάτησε για μια παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περίπου 16 χιλιόμετρα από το σημείο όπου πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του από την αστυνομία πέρυσι τον Μάιο.

Οργισμένο πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε χθες το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα του προαστίου Μπρούκλιν Σέντερ, ενώ αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση πλαστικών σφαιρών, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα. Από τις πλαστικές σφαίρες τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο διαδηλωτές, ένας από τους οποίους αιμορραγούσε στο κεφάλι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Αυτοκίνητα της αστυνομίας υπέστησαν επίθεση από διαδηλωτές που τους πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Reuters, ενώ, σύμφωνα με ρεπόρτερ της εφημερίδας Minneapolis Star Tribune, διαδηλωτές άρχισαν κατόπιν να χοροπηδάνε πάνω στα καπό και στις οροφές των περιπολικών.

Ο άνδρας που έπεσε νεκρός από την αστυνομία ταυτοποιήθηκε από συγγενείς του και τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς ως ο Ντόντε Ράιτ, 20 ετών. Ο Γουλτς επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι παρακολουθεί τις ταραχές στο Μπρούκλιν Σέντερ καθώς “η πολιτεία μας θρηνεί τη ζωή ενός ακόμη Αφροαμερικανού την οποία του στέρησαν οι δυνάμεις της τάξης”.

Διαδηλωτές κατά της αστυνομίας ήταν ήδη στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες στη Μινεάπολις καθώς διεξάγεται η δίκη του Ντέρεκ Σοβίν, του λευκού πρώην αστυνομικού ο οποίος πίεζε το γόνατό του στον λαιμό του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ επί σχεδόν εννέα λεπτά ενώ είχε τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες πισθάγκωνα και δεν πρόβαλε καμία αντίσταση, με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Η δίκη του Σοβίν, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, βρίσκεται σήμερα στην τρίτη της εβδομάδα, ενώ το δικαστήριο όπου αυτή διεξάγεται φυλάσσεται από την Εθνοφρουρά.

Ο θάνατος του Φλόιντ πυροδότησε σειρά κινητοποιήσεων και επεισοδίων εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας και των φυλετικών ανισοτήτων στις ΗΠΑ και σε διεθνές επίπεδο.

Η μητέρα του Ράιτ, η Κέιτι Ράιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος της την πήρε τηλέφωνο χθες το απόγευμα και της είπε ότι η αστυνομία τον σταμάτησε επειδή στο πίσω παράθυρό του κρέμονταν αρωματικά αυτοκινήτου, κάτι που είναι παράνομο στη Μινεσότα. Η ίδια άκουσε την αστυνομία να λέει στον γιο της να βγει από το όχημα.

“Άκουσα διαπληκτισμούς και άκουσα τους αστυνομικούς να λένε ‘Ντόντε, μην τρέχεις’”, εξήγησε η ίδια. Η κλήση τερματίστηκε και η Κέιτι Ράιτ πήρε ξανά τηλεφωνο τον γιο της, απάντησε η κοπέλα του και την ενημέρωσε ότι ο Ντόντε είναι νεκρός στην θέση του οδηγού.

Σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Μπρούκλιν Σέντερ ανέφερε πως αστυνομικοί σταμάτησαν οδηγό για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας λίγο πριν από τις 02:00 και διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ο νεαρός ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τραυμάτισε τον οδηγό, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο άνδρας οδήγησε για αρκετά τετράγωνα προτού συγκρουστεί με άλλο όχημα. Εξέπνευσε επιτόπου.

Ο άνδρας που σκοτώθηκε κατονομάστηκε από συγγενείς του ως Ντόντε Ράιτ, 20 ετών, σύμφωνα με τη Star Tribune.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάμερες που φορούσαν τα δύο μέλη της ήταν ενεργοποιημένες στη διάρκεια του περιστατικού. Το συμβάν ερευνάται από την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εγκλημάτων.

Το γραφείο στη Μινεάπολις της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) ανακοίνωσε ότι μια ανεξάρτητη υπηρεσία θα πρέπει να ερευνήσει το περιστατικό και ζήτησε να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα τυχόν βίντεο που υπάρχουν από το συμβάν.

Η ACLU επεσήμανε ότι “ανησυχεί βαθιά καθώς οι αστυνομικοί σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να χρησιμοποίησαν τα αρωματικά του αυτοκινήτου ως αφορμή για να σταματήσουν το όχημα, κάτι που η αστυνομία κάνει πολύ συχνά για να στοχοθετεί Αφροαμερικανούς”.

To χθεσινό περιστατικό ήταν “τραγικό”, δήλωσε ο δήμαρχος του Μπρούκλιν Σέντερ Μάικ Έλιοτ.

“Ζητάμε από τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να είναι ειρηνικοί καθώς οι ειρηνικές διαδηλώσεις δεν αντιμετωπίζονται με βία”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.