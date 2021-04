Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Η Νέα Σελήνη και η επίδραση σε κάθε ζώδιο (βίντεο)

Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό. Αναλυτικές προβλέψεις.

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με Νέα Σελήνη, που πραγματοποιείται στο ζώδιο του Κριού, η οποία σηματοδοτεί μία εποχή για νέα ξεκινήματα με πολλή προσοχή. Από την άλλη, δεν ευνοεί κάποιες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

Για τον Μάιο η Λίτσα Πατέρα προέβλεψε πώς θα είναι ένας πολύ καλός μήνας.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα:

