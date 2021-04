Life

Ποια είναι η κατάλληλη μουσική για να γυμναστείς αποδοτικότερα

Δύο πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις...





Σίγουρα έχεις δει πολλές φορές στο γυμναστήριο ή σε κάποιο αθλητικό πάρκο άτομα που φοράνε ακουστικά κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Μπορεί μάλιστα να είσαι και εσύ ένας από αυτούς που δεν ξεκινάνε το πρόγραμμα γυμναστικής τους, αν δεν ακούσουν πρώτα τη μουσική να παίζει. Βάζεις τη φόρμα, δένεις τα κορδόνια, βάζεις ακουστικά και ξεκινάς την προπόνησή σου. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, όμως, πώς μπορεί αυτή η απλή συνήθεια να επηρεάσει όλη τη διαδικασία της άσκησης;

Η ακρόαση μουσικής κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν βοηθάει μόνο στην καταπολέμηση της ανίας κατά τη διάρκεια της γυμναστικής, αλλά συμβάλλει και στη βελτίωση της ποιότητας της προπόνησης, καθώς αυξάνει την αντοχή και προάγει μια καλύτερη διάθεση. Αυτά είναι συμπεράσματα που υποστηρίζονται πλέον με έρευνες.

