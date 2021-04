Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης για κορονοϊό: να μην κάνουμε Πάσχα στο χωριό για να κάνουμε καλό καλοκαίρι

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΘ, έχει ξεκινήσει μια πορεία αποκλιμάκωσης, αλλά την αποσυμπίεση στις ΜΕΘ θα τη δούμε προς το τέλος του μήνα.

Είμαστε στην αρχή μιας πορείας αποκλιμάκωσης πανελλαδικά και στην Αττική και σιγά σιγά και στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

“Θα πρέπει να μη ρίξουμε τις άμυνες, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και τις μάσκες, τις αποστάσεις κλπ και να μεγιστοποιήσουμε την εφαρμογή των self test”, τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης μιλώντας στο «Θέμα 104,6» επισημαίνοντας ότι υπάρχει πίεση στο σύστημα της υγείας.

“Στα 250.000 selt test που έγιναν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα βρέθηκαν περίπου 600 ασυμπτωματικοί, πράγμα που δείχνει ότι οι πιθανότητες να κολλήσουν αυτοί οι άνθρωποι άλλους είναι πολύ μεγάλες. Θα βρούμε από αυτούς και άλλους από την ιχνηλάτηση”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα δούμε αποσυμπίεση στις ΜΕΘ προς το τέλος του μήνα.

Για το Πάσχα ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι θα προτιμούσε “να μην κάνουμε στο χωριό γιατί θα ήταν καλό να κάνουμε ένα καλό καλοκαίρι, να μην γκρεμίσουμε αυτό που θα έχουμε χτίσει έως τότε, να το διατηρήσουμε και να το στερεώσουμε”.

