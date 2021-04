Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: ο λευκός σταυρός της ελληνικής σημαίας στο φέρετρό του

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρετούν τον πρίγκιπα Φίλιππο τα παιδιά και εγγόνια του. Τιμή στην ελληνική καταγωγή του με τον σταυρό της ελληνικής σημαίας στο φέρετρό του.​

Η Βρετανία πενθεί για τον "παππού του έθνους", όπως αποκαλούσαν τον εκλιπόντα σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Φίλιππο. Στη βρετανική Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Η πριγκίπισσα Άννα συγκινεί στην ανακοίνωση για το θάνατο του πατέρα της. «Ο πατέρας μου υπήρξε ο δάσκαλος μου, ο υποστηρικτής μου και αυτός που μου έκανε κριτική, αλλά ως επί το πλείστον είναι, το παράδειγμά του, για μία ζωή που έζησε καλά και οι υπηρεσίες που παρείχε ελεύθερα, αυτά που θα ήθελα πιο πολύ να μιμηθώ», γραφει στην ανακοίνωση της η πριγκίπισσα Άννα.

Στο προφίλ τους, στο instagram, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ανέβασαν μία φωτογραφία του γιού τους, από όταν ήταν 2 ετών, μαζί με τον πρόπαππού του. Ο δούκας του Κέμπριτζ τον αποχαιρετά, με συγκινητικά λόγια.

Βρετανικά μέσα υπογραμμίζουν πως Ουίλιαμ και Χάρι προέβησαν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις. Στην σημαία, που θα τυλίγει το φέρετρο του εκλιπόντος πρίγκιπα Φίλιππου, θα υπάρχει και ο λευκός σταυρός της ελληνικής σημαίας, σύμβολο της καταγωγής του.

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Λονδίνο, από το Λος Άντζελες, χωρίς τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της.

Μπήκε σε καραντίνα, ώστε το ερχόμενο Σάββατο να παραστεί στην κηδεία του παππού του, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παρουσία μόλις 30 ατόμων, εξαιτίας της πανδημίας.

Ο Χάρι έχοντας εγκαταλείψει τα καθήκοντά του, δεν θα φορά στρατιωτική στολή, αλλά απλό κοστούμι.

