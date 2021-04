Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό στην Κυψέλη: Ποιον “βλέπουν” από πίσω οι Αρχές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιτήριο από τον "Ευαγγελισμό" πήρε η 25χρονη έγκυος. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Με επιφανειακά εγκαύματα στο πρόσωπο και δίχως να κινδυνεύει η εγκυμοσύνη της η 25χρονη που δέχτηκε επίθεση από άγνωστο με καυστικό υγρό στην Κυψέλη μετά από 2 ημέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας που καταγγέλθηκε το περιστατικό από τη νεαρή γυναίκα οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης. Εκτιμούν πως προσωπικές διαφορές με συγκεκριμένο άτομο από το φιλικό της περιβάλλον κρύβονται πίσω από την επίθεση και φαίνεται πως σφίγγει κλοιός γύρω από το δράστη.

Οι αξιωματικοί λαμβάνουν καταθέσεις από το περιβάλλον της 25χρονης αλλά και κατοίκους της οδού Ηπείρου, στην Κυψέλη. Εκεί όπως είπε αιφνιδιάστηκε η έγκυος στον 4ο μήνα, καθώς περπατούσε, όταν ξαφνικά ένα όχημα σταμάτησε δίπλα της, κατέβηκε ένας άντρας και της ακούμπησε στο πρόσωπο πανί εμποτισμένο με καυστικό υγρό.

Με την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής κατάθεσης της γυναίκας οι αρχές ίσως να οδηγηθούν στη σύλληψη του δράστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αλλαγές στα σχολεία: Αγγλικά στο νηπιαγωγείο και μάθημα για σεξουαλική αγωγή

Η “Daily Mail” αποθεώνει την “Επιχείρηση Ελευθερία”: 60 ελληνικά νησιά “Covid-free” μέχρι τέλος Απριλίου