Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται για φορολογικό “σαφάρι”

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για εφέτος περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis και τη λειτουργία του MyData.

Περισσότερους από 158.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, έρευνες και διασταυρώσεις, σκοπεύει να πραγματοποιήσει το 2021 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες της Εφορίας θα εφαρμοστούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης τους ενώ για την πληρωμή των φόρων σύντομα θα γίνονται αποδεκτές και οι κάρτες εξωτερικού. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για εφέτος περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis και τη λειτουργία του MyData, με τα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία γίνονται υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου 2021.

Ενδεικτική για τους στόχους της ΑΑΔΕ για το 2021 είναι η έκθεση απολογισμού πεπραγμένων της για το 2020 την οποία παρέδωσε χθες ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στον πρόεδρο της Βουλής.

Η ΑΑΔΕ, στοχεύει εφέτος στην είσπραξη φόρων ύψους 49,685 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές και 1,3 δισ. ευρώ από διασταυρώσεις.

Παράλληλα ετοιμάζει νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 περιλαμβάνει:

Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 49,685 δισ. ευρώ.

Εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.

Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.

Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ, TΑXIS, TAXIΣNET, ICISNET, ELENXIS και διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).

Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2021 1,3 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 800 υποθέσεων ερευνών.

Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

Διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.

Ολοκλήρωση λειτουργίας myDATΑ

Υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Διασύνδεση Ταμειακών με ΑΑΔΕ

Διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ.

Διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

Αναβάθμιση κριτηρίων του Τελωνειακού Risk Analysis.

Παράλληλα δρομολογούνται νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων όπως:

Ψηφιοποίηση δηλώσεων φορολογίας Κεφαλαίου.

Ψηφιοποίηση Μητρώου.

Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Webservice) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.

Πίστωση των κεντρικών επιστροφών Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση.

Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επίσης νέα εργαλεία επικοινωνίας με τους φορολογούμενους με την ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της αλλά και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης στο περιβάλλον του ELENXIS των παρακάτω φορολογιών:

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

Ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων

Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα δωμάτια.