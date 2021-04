Life

Στο “The 2night Show” ο Απόστολος Καμιτσάκης από "Το Καφέ της Χαράς"

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το “The 2night Show” υποδέχονται τον «παπά» από το «Καφέ της Χαράς» για την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο Απόστολος Καμιτσάκης, ο παπάς του Κολοκοτρωνιτσίου από το «Καφέ της Χαράς», δίνει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που τον φιλοξενεί στο "The 2night Show".

Ο νεαρός ηθοποιός μιλά για την πολύτεκνη οικογένειά του, τα έξι αδέλφια του, τις σπουδές στην Πληροφορική, που εγκατέλειψε για χάρης της υποκριτικής, και τον ανατρεπτικό ρόλο του στο «Καφέ Της Χαράς».

Στη συνέχεια, μοιράζεται με τον Γρηγόρη τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε σε μια ακρόαση για ταινία, όταν κλήθηκε να κάνει πράγματα πέραν του ρόλου του, και αποκαλύπτει πώς το διαχειρίστηκε.

Τέλος, αναφέρεται στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και δηλώνει πως η πρώτη του συνέντευξη στέφθηκε με επιτυχία αφού κατάφερε να ξεπεράσει το άγχος του.

