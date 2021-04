Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: “Ναι” για Πάσχα στο χωριό

Τι δείχνουν τα λύματα για την πορεία της πανδημίας στην χώρα. Για ποιο λόγο προτείνει να επιτραπεί το Πάσχα στο χωριό.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων από τα λύματα στην Αττική, μάλλον είμαστε σε φάση σταδιακής αποκλιμάκωσης αυτού του κύματος κορονοϊού, βοηθούντων και των μέτρων που υπάρχουν και της προόδου του εμβολιασμού του πληθυσμού», εκτίμησε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Καθ. Πνευμονολογίας ΜΕΘ, «στην Θεσσαλονίκη, εκεί που είχαμε αύξηση, τώρα έχουμε σταθεροποίηση στα λύματα, που σημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και σταθεροποίηση στα κρούσματα και αυτό θα είναι ένα ευχάριστο γεγονός»

Αναφορικά με το δίλλημα για “Πάσχα εντός των τειχών ή Πάσχα στο χωριό”, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «η επιδημιολογική εικόνα της χώρας είναι περίπου ενιαία. Δεν έχουμε «βαθιά κόκκινες» και πράσινες περιοχές», επομένως δεν υπάρχει ζήτημα να «μολυνθεί» μια μη επιβαρυμένη περιοχή.

Προσέθεσε ότι «η εικόνα είναι ενιαία για την χώρα. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που έχουν ήδη κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Έτσι κι αλλιώς το Πάσχα θα βρεθούμε. Αντί να βρεθούμε στα σπίτια μας, που έχει αποδειχθεί ότι είναι εστίες μετάδοσης, είναι προτιμότερο να βρεθούμε σε άλλες περιοχές. Λέω ξεκάθαρα “ναι” για Πάσχα στο χωριό».

Πάντως, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί τόνισε ότι οι μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα αποτελούν ρίσκο.

