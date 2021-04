Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παυλάκης στον ΑΝΤ1: “Εβδομάδα Παθών” διαρκείας μέχρι το Πάσχα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, καθώς και ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, για τη διασπορά του ιού.

Για την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, το Πάσχα στο χωριό και το λιανεμπόριο, μίλησαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ο γιατρός-ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης και ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο κ. Παυλάκης έκανε ζοφερές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, κάνοντας λόγο για “Εβδομάδα Παθών” διαρκείας μέχρι το Πάσχα, εξηγώντας πως με τόση κοσμοσυρροή στα νοσοκομεία, περιμένει μεγάλο αριθμό θανάτων το επόμενο διάστημα. Με κάθε άνοιγμα δραστηριότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιβαρυνθεί περισσότερο η κατάσταση, υπογράμμισε.

«Το πρώτο μας καθήκον είναι να πέσουν τα κρούσματα κατακόρυφα», τόνισε ο κ. Παυλάκης, συμπληρώνοντας πως «αν γίνει αυτό, υπάρχει ελπίδα για ασφαλέστερο Πάσχα και καλό καλοκαίρι».

Διευκρίνισε, ωστόσο, πως δεν θέλει να ξανακλείσουν τα μαγαζιά που άνοιξαν. «Κάτι τέτοιο θα είναι πισωγύρισμα», είπε.

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, είπε πως το πρώτο lockdown ήταν επιτυχημένο γιατί ο κόσμος συμμετείχε, ενώ επεσήμανε πως το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε η μεταδοτικότητα του ιού από τις επισκέψεις σε σπίτια συγγενών.

Έκανε την πρόταση να απελευθερωθεί το λιανεμπόριο τις καθημερινές και να παραμείνουν οι αυστηροί περιορισμοί το Σάββατο.

Σε ό,τι αφορά στο Πάσχα στο χωριό, ο κ. Βασιλακόπουλος εκτίμησε πως αν μείνουν οι Αθηναίοι εδώ, θα δούμε γλέντια με περισσότερα άτομα σε σύγκριση με την περιφέρεια.

«Με ασαφή στοιχεία υποτιμάμε την πειθαρχία», αντέτεινε ο κ. Παυλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Σικάγο: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 13χρονο (βίντεο)

Νέα Ερυθραία: Καταδίωξη και πυροβολισμοί κατά αστυνομικών (βίντεο)