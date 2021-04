Οικονομία

Self tests σε εργαζόμενους: η προμήθεια, οι έλεγχοι και οι εμβολιασμένοι

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τα self tests προς τους εργαζόμενους έδωσε η ΓΓ του υπουργείου Εργασίας, Α.Στρατινάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα». Πότε θα δοθεί το δώρο Πάσχα.

«Απλή και χρήσιμη» χαρακτήρισε τη διαδικασία με τα self tests, στους εργαζόμενους η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη, που μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αποκάλυψε ότι, πέρασε κι ίδια κορονοϊό και «μόλις δυο μέρες» επέστρεψε στην εργασία της.

Τα self test σε εργαζόμενους επτά κλάδων ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα, την οποία προσδιόρισε ως «περίοδο χάριτος», μέχρι να προσαρμοστούν οι πολίτες και να προμηθευτούν τα φαρμακεία τα τεστ. Στο διαδικαστικό κομμάτι εξήγησε πως, «έχουν ήδη φορτωθεί τα ΑΜΚΑ των 7 κλάδων, έχουν γίνει διασταυρώσεις και θα μπουν στο σύστημα συνταγογράφησης.

Όσο αφορά στο πώς το σύστημα θα μπορεί να «δει» τους εργαζόμενους, είπε πως η διασταύρωση των ΚΑΔ έγινε μέσω της «ΕΡΓΑΝΗΣ», από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και στη συνέχεια η ΗΔΙΚΑ έκανε τη διασταύρωση ΑΜΚΑ – ΑΦΜ.

Ακριβώς δε επειδή τα στοιχεία των εργαζομένων αντλούνται από την «ΕΡΓΑΝΗ», η Γενική Γραμματέας εξήγησε ότι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν το self test ακόμα και στην περίπτωση της μεταβολής της εργασιακής τους σχέσης, αφού «κάθε εβδομάδα δίνουμε τις μεταβολές, για να μπορεί να βρει τον ΑΜΚΑ του ο εργαζόμενος».

Ξεκαθάρισε ότι, «δεν χάνεται η δουλειά κάποιου που έχει κορονοϊό, αφού επιστρέφοντας αναπληρώνει με μια ώρα τη μέρα μάξιμουμ αναπλήρωσης» και απαντώντας στις αιτιάσεις του Γιώργου Παπαδάκη ότι, πρόκειται για αναρρωτική άδεια, άρα και γιατί να αναπληρωθεί ο χρόνος, είπε πως «εδώ η διαφορά είναι ότι μπορεί να απουσιάσει ο εργαζόμενος ακόμα κι αν είναι σε καραντίνα γιατί ήρθε σε επαφή με κρούσμα».

Ερωτηθείσα ειδικά για τις περιπτώσεις ανθρώπων που «εργάζονται» βοηθώντας κυρίως συγγενείς τους σε οικογενειακής επιχειρήσεις, αλλά χωρίς να έχουν εργασιακή σχέση, ξεκαθάρισε ότι, «η υπουργική απόφαση αναφέρεται στους εργαζόμενους. Όσοι έχουν εργασιακή εξάρτηση μπαίνουν στη διαδικασία. Αν κάποιος βοηθά δεν μπορεί να τον ‘δει’ το σύστημα» και είπε πως σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος «πρέπει να πάει σε δομή να εξεταστεί».

Όσο αφορά τους ΚΑΔ της Δικαιοσύνης, όπου προβλέπεται η εξέταση δικαστικών αλλά όχι δικηγόρων, είπε πως λόγω του ότι ο ΚΑΔ είναι στο σύστημα, όμως για την πλειονότητα των δικηγόρων, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο. Το ίδιο θα ισχύει και για τους οδηγούς ταξί.

Έλεγχοι για self tests: «Η πρώτη εβδομάδα θα είναι προσαρμογής», εξήγησε και τόνισε ότι, από την «την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να το κάνει ο εργαζόμενος μία μέρα πριν επιστρέψει τη δουλειά του».

Όσο αφορά τους εμβολιασμένους, είπε πως δεν υπάρχει καμία εξαίρεση από την Επιτροπή ούτε από τον ΕΟΔΥ, συνεπώς όσοι περιλαμβάνονται σε σχετικό ΚΑΔ, έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν το self test.

Ερωτηθείσα τέλος, για το πότε θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα σε όσους η σύμβασή τους βρίσκονταν σε αναστολή το προηγούμενο διάστημα, απάντησε πως το Κράτος «λειτουργεί ως οιονεί εργοδότης», συνεπώς ακολουθεί τις «ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες με τους εργοδότες» και πως το δώρο του Πάσχα «θα δοθεί τη Μεγάλη Τετάρτη».

