Self test - Σαντορίνη: Εκτός σχολείου μαθητές που δεν έβρισκαν τεστ

Πρόβλημα στο νησί με τα self test, με αποτέλεσμα μαθητές που δεν τα έβρισκαν στα φαρμακεία να μην μπορέσουν να πάνε στο σχολείο. Τι θα γίνει με τις απουσίες.

Χωρίς self test λόγω έλλειψης από τα φαρμακεία του νησιού έμειναν ορισμένοι μαθητές Λυκείου στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε στο σχολείου αφού η διενέργεια του test είναι υποχρεωτική.

«Σε σύνολο 302 μαθητών Λυκείου δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν 70, εκ των οποίων επιβεβαιωμένα οι 60 δεν έβρισκαν να προμηθευτούν τα self test» δήλωσε ο Μανώλης Καραμολέγκος, διευθυντής Λυκείου Θήρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο δεν έπρεπε να δοθούν όλα τα self test γιατί προέκυψε κακός προγραμματισμός στην διανομή.

Μάλιστα έθεσε και το θέμα των ενηλίκων μαθητών που λόγω ΑΜΚΑ δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τα self τest.

«Από χθες έχω την αίσθηση ότι λύθηκε το πρόβλημα, πιστεύω ότι από σήμερα θα ομαλοποιείται η κατάσταση. Έχουν αποσταλεί και τα καινούργια, υποθέτω σε αυτή την παρτίδα θα είναι όλα τακτοποιημένα» πρόσθεσε ο κ.Καραμολέγκος.

Όσο για τους μαθητές που δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο δεν κατάφεραν να αναπληρώσουν τα μαθήματα αλλά οι απουσίες τους δεν θα μετρήσουν.

