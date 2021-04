Οικονομία

Ξενογιαννακόπουλου: σε ανεξέλεγκτες απολύσεις οδηγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ευθεία επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το νομοσχέδιο για αλλαγές στα εργασιακά.

Σε δήλωση της Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, αναφορικά με το νομοσχέδιο που προβλέπει αλλαγές στα εργασιακά, αναφέρεται:

«Δεν έχει όρια η αντεργατική λαίλαπα που φέρνει το αντιδραστικό «εργασιακό» νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η Αυγή, συμπεριλαμβάνεται διάταξη που οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις. Προβλέπονται οι καταχρηστικές απολύσεις χωρίς περιορισμούς, και μάλιστα χωρίς κόστος για τους εργοδότες. Ταυτόχρονα, καταργείται η επαναπρόσληψη εργαζομένου όταν η απόλυση έχει κριθεί δικαστικά.

Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και συνεχούς αύξησης της ανεργίας, η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο δεν λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων και την κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, αλλά ανοίγει το δρόμο σε μαζικές και καταχρηστικές απολύσεις. Πέραν της επίθεσης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, αποστερεί από τους εργαζομένους και το τελευταίο στήριγμα τους, την δικαστική προστασία απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Ούτε οι πιο σκληρές μνημονιακές κυβερνήσεις δεν τόλμησαν να επιβάλλουν αυτά τα μέτρα! Η κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο στους εργαζομένους και στα θεμελιώδη δημοκρατικά και κοινωνικά τους δικαιώματα. Τον αγώνα για την αντιμετώπιση της επερχόμενης εργασιακής ζούγκλας θα τον δώσουμε αποφασιστικά μαζί με τους εργαζόμενους στη Βουλή και στην κοινωνία!»

