Κυπριακό: Συνάντηση Δένδια - Χριστοδουλίδη

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό στο επίκεντρο.

Συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στην Πάφο για τη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό, καθώς και τα επόμενα βήματα στο διαρκή συντονισμό Ελλάδας- Κύπρου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.