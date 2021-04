Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν νέες «εστίες» υπερμετάδοσης. Που καταγράφονται οι περισσότερες καινούριες μολύνσεις από τον φονικό ιό. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μία ημέρα μετά από το αρνητικό για το 2021 ημερήσιο ρεκόρ θανάτων, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ακόμη δεκάδες θανάτους και νεο ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς σε όλη την χώρα.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε και 3067 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.067 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 15 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική οι νέες μολύνσεις, σε ένα 24ωρο, έφθασαν τις 1398 και στην Θεσσαλονίκη τις 425. Στην Αχαΐα τα νέα κρούσματα είναι 81, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν 99 νέοι φορείς.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

,

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ

Κυνήγι: δωρεάν η ανανέωση άδειας για το 2021- 2022

Κορονοϊός – Λαγκαδάς: Πατέρας και γιος πέθαναν με διαφορά ωρών