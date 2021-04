Αθλητικά

Σεβίλλη αντί Μπιλμπάο για Euro

Αλλαγή πλάνων από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και την UEFA.

Αλλαγή πλάνων, όπως όλα δείχνουν, από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και την UEFA σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των αγώνων του ερχόμενου Euro σε ισπανικό έδαφος.



Το στάδιο San Mames του Μπιλμπάο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της UEFA, επρόκειτο να φιλοξενήσει 4 αγώνες (3 για τη φάση ομίλων και 1 για αυτή των 16) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του ερχόμενου καλοκαιριού. Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε προ ημερών ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα επικρατήσουν εγκαίρως οι απαραίτητες συνθήκες, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν θεατές στις εξέδρες.



Εφόσον, λοιπόν, έχει γίνει ξεκάθαρο εδώ και καιρό από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία πως όλοι οι αγώνες του Euro θα διεξαχθούν με κόσμο, έπρεπε να βρεθεί άμεσα μία εναλλακτική λύση.



Σύμφωνα, λοιπόν, με ισπανικά δημοσιεύματα, η λύση αυτή φαίνεται να ακούει στο όνομα: "Σεβίλλη και Estadio de la Cartuja de Sevilla", μιας και η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θεωρεί το στόχο του υποχρεωτικού μίνιμουμ των 13.000 θεατών (25% της συνολικής χωρητικότητας του San Mames) "αδύνατο να επιτευχθεί". Επομένως η θέση του σταδίου του Μπιλμπάο θα δοθεί, όπως όλα δείχνουν, στο Ολυμπιακό στάδιο της Σεβίλλης.



Πρόκειται για μία αλλαγή, που αναμένεται να επισημοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (19/04), καθώς αυτή είναι η ημερομηνία που έχει οριστεί από τη UEFA ως τελική για τις χώρες που δεν έχουν καταθέσει πλάνο αναφορικά με τη φιλοξενία φιλάθλων στα γήπεδα ενόψει Euro.

