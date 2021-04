Αθλητικά

Euro 2020: κλείνουν θέση μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή γιορτή του ποδοσφαίρου δεν θα έχει και ελληνικό «χρώμα».

Του Γιώργου Τριανταφυλλίδη

H συμμετοχή στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αποτελεί πρόκληση για κάθε ποδοσφαιριστή και λόγω των συνθηκών με την πανδημία του κορονοιού, οι 24 ομάδες που θα αγωνιστούν στο EURO 2020 θα έχουν από 25 ποδοσφαιριστές στην αποστολή!

Οκτώ παίκτες που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες, παλεύουν για να κερδίσουν μία θέση στο EURO 2020 και εφόσον τα καταφέρουν, οι μετοχές τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο θα εκτοξευτούν και τα κέρδη θα είναι πολλά τόσο για τους ίδιους όσο και για τις ομάδες τους.

Τρεις παίκτες του πρωταθλητή Ολυμπιακού είναι στα πλάνα του Φερνάντο Σάντος για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία! Πρόκειται για τον τερματοφύλακα Ζοσέ Σα, τον αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο και τον ακραίο επιθετικό Μπρούμα! Τις περισσότερες πιθανότητες για να ταξιδέψει στο EURO μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ιβηρική Χερσόνησο, έχει ο Σεμέδο, ο οποίος μετράει τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Τρεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι υποψήφιοι για να λάβουν μέρος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση! Ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σφιντέρσκι, ο Τσέχος φορ Μίκαελ Κρμέντσικ και ο Αυστριακός μέσος Τόμας Μουργκ. Ο Σφιντέρσκι κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Πολωνίας στα παιχνίδια για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κατάφερε μάλιστα να συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ στη νίκη σε βάρος της Ανδόρρας με σκορ 3-0!

Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς της ΑΕΚ μετράει πέντε συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Σουηδίας και είναι στους υποψήφιους για μία θέση στο EURO 2020, ενώ η Λάρισα έχει στις τάξεις της τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας, Τιμ Σπαρβ, ο οποίος υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και θα παλέψει για να προλάβει την μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

