Οικονομία

Εισφορά αλληλεγγύης: τι θα κρίνει την πλήρη κατάργηση της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Πως θα καλυφθεί το ποσό του 1,2 δις αν καταργηθεί οριστικά για όλους.

Το ενδεχόμενο η μη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης να ισχύσει από το 2022 για όλους τους φορολογούμενους -κι όχι μόνο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα- θα εξετάσει η κυβέρνηση στο τέλος του τρέχοντος έτους, όταν θα έχει διαμορφωθεί πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στα οικονομικά του κράτους.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με αρμόδια κυβερνητική πηγή, το σενάριο της πλήρους -και ενδεχομένως μόνιμης- κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από το 2022 θα εξεταστεί στο πλαίσιο κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του νέου έτους, το προσεχές φθινόπωρο, εφόσον τότε διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος.

Σήμερα, η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει ανασταλεί μέχρι το τέλος του 2021 για τους μισθούς που εισπράττουν φέτος οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και για τα εισοδήματα του 2020 τα οποία προέρχονται από επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακινήτων και από κινητές αξίες και τα οποία πρόκειται να φορολογηθούν φέτος.

Πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να παρατείνει το μέτρο αυτό μέχρι και το τέλος του 2022. Αυτό σημαίνει ότι και το επόμενο έτος οι μεν ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν θα επιβαρύνονται με μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μηνιαίων μισθών τους, οι δε επιχειρηματίες, αγρότες και εισοδηματίες δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης ούτε για τα φετινά τους εισοδήματα.

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να επεκτείνει την εφαρμογή του μέτρου αυτού από το επόμενο έτος σε όλους, ανεξαιρέτως, τους φορολογούμενους, τότε από την 1η-1-2022 και μετά θα πάψουν να επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης:

οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ.

οι δημόσιοι λειτουργοί, δηλαδή οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι δικαστικοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί, των οποίων τα ετήσια εισοδήματα από μισθούς υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημοσίου τομέα, των οποίων οι ετήσιες αποδοχές είναι παρά πολύ υψηλές.

Οι υψηλόμισθοι

Όλες αυτές οι κατηγορίες μισθωτών υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και συνταξιούχων θα δουν από τον Ιανουάριο του 2022 τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τους να αυξάνονται σημαντικά λόγω κατάργησης των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα λάβουν οι πλέον υψηλόμισθοι, δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι δικαστικοί λειτουργοί και τα στελέχη του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (οι γενικοί και ειδικοί γραμματείες, οι επικεφαλής των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Α.Ε. του Δημοσίου).

Πώς θα καλυφθεί ποσό 1,2 δισ.

Η συνολική πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη που θα προκύψει από την πλήρη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθεί και η απώλεια εσόδων που προκύπτει ήδη από φέτος και προκύψει και το επόμενο έτος λόγω της κατάργησης της εισφοράς για όσους δεν είναι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και συνταξιούχοι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος θα διαμορφωθεί στο 1,2 δισ. ευρώ για το 2022.

Εάν το μέτρο αυτό αποφασιστεί να γίνει μόνιμο, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να βρει τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο νομοθετώντας ταυτόχρονα ένα άλλο μέτρο που θα καλύπτει την ετήσια δημοσιονομική δαπάνη του 1,2 δισ. ευρώ.

Όπως ήδη έχει αποκαλύψει η «Ναυτεμπορική», το μέτρο αυτό θα είναι η καθιέρωση μιας νέας ενιαίας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με την οποία θα φορολογείται το άθροισμα των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου από όλες τις πηγές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν το φθινόπωρο με τον προϋπολογισμό του 2022.

«Σε χαμηλά επίπεδα»

Πονοκέφαλο για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκαλεί μια άλλη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε με τα μνημόνια μόνο στους συνταξιούχους αλλά πρόσφατα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε αντισυνταγματική. Αρμόδια πηγή επεσήμανε χθες για το θέμα αυτό ότι «θα μελετήσουμε την απόφαση, θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει και ποιους ακριβώς αφορά μελετώντας τις λεπτομέρειες».

Πρόσθεσε πάντως ότι φαίνεται να αφορά «μόνο την περίοδο 2017-2018 κι όχι αργότερα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το τελικό δημοσιονομικό κόστος της όποιας απόφασης για επιστροφές ποσών στους συνταξιούχους θα επιδιωχθεί από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να περιοριστεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: με πυρσούς και πυροτεχνήματα έληξε η κατάληψη

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)