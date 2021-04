Αθλητικά

ΟΦΗ - Ατρόμητος: Μοιρασιά στο Ηράκλειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ανάσα" για τους Περιστεριώτες, σε μπελάδες οι Κρητικοί.

Μία κεφαλιά του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε στον Ατρόμητο το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης», απέναντι στην ΟΦΗ, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με πέναλτι του του Ντε Γκουζμάν στο 68ο λεπτό, αλλά ο έμπειρος άσος γλίτωσε στο φινάλε τους Περιστεριώτες (που συμπλήρωσαν δέκα ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη) από ήττα και... μπελάδες παραμονής. Στον αντίποδα, οι Κρήτες μπορούν μόνο να ελπίζουν ότι αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί δεν θα τους κοστίσουν ακριβά στο τέλος.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 16ο λεπτό, με τον Βάτερμαν να αποκρούει ενστικτωδώς σε κόρνερ την κοντινή προοβλή του Γιακουμάκη.

Στην εξέλιξη της φάσης, από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Γκαλβάο πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Βάτερμαν απέκρουσε και πάλι. Η συνέχεια του α΄ ημιχρόνου δεν είχε αξιόλογες φάσεις, πλην εκείνης του 44΄, όταν ο Μουνίθ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το VAR ακύρωσε το γκολ, καθώς ο Ισπανός ήταν οφσσάιντ.

Στο β΄ ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά και απείλησε στο 53΄ με κεφαλιά του Διαμαντή, που εξουδετέρωσε ο Γιαννιώτης. Σε ανάλογη φάση στο 66΄, η μπάλα από την κεφαλιά του Διαμαντή σταμάτησε στο απλωμένο χέρι του Σάλομον και ο διαιτητής, αφού είδε το βίντεο, καταλόγισε πέναλτι με το οποίο ο Ντε Γκουζμάν άνοιξε το σκορ στο 68΄.

Ο Ατρόμητος ανοίχτηκε και πίεσε, αλλά δεν έδειχνει ικανός να απαντήσει. Στο 93΄, όμως, από σέντρα του Ραμπέγιο από δεξιά, ο Χριστοδουλόπουλος νίκησε στο δεύτερο δοκάρι τον Ουές και με έξυπνη κεφαλιά ισοφάρισε λυτρώνοντας τους «κυανόλευκους».

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Σακόρ αστόχησε από καλή θέση, στερώντας από τον ΟΦΗ την τελευταία ευκαιρία για μία νίκη «ανάσα».



Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Σακόρ, Μαρινάκης (87΄ Βαφέας), Σολίς (61΄ Ουές), Βούρος, Διαμαντής, Γιάννου (61΄ Λυμπεράκης), Σαρδινέρο (72΄ Γρίβας), Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν, Κοροβέσης (61΄ Στάρτζεον)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Γιαννιώτης, Γούτας, Μαυρομμάτης, Γκάλο, Γκαλβάο (77΄ Τομάσεβιτς), Ούμπιντες (84΄ Ραμπέγιο), Σάλομον, Νάτσος (71΄ Χριστοδουλόπουλος), Μουνίθ (84΄ Εντομβονγί), Μανούσος, Γιακουμάκης (71΄ Κωτσόπουλος)

Ειδήσεις σήμερα:

Στέφανος Tσιτσιπάς: εύκολα στον τελικό του Μόντε Κάρλο

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

“YFSF - All Star”: όσα θα δούμε την Κυριακή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)