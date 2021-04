Life

Κηδεία πρίγκιπα Φιλίππου: Η Μέγκαν είδε την τελετή από την τηλεόραση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι δεν ταξίδεψε στην Βρετανία για την κηδεία.

Η Μέγκαν, σύζυγος του βρετανού πρίγκιπα Χάρι, παρακολούθησε την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου από το σπίτι της στην Καλιφόρνια μετά τη σύσταση του γιατρού της να μην ταξιδέψει επειδή είναι έγκυος, είπε μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Η Μέγκαν παρακολούθησε τον σύζυγό της να ακολουθεί το φέρετρο του 99χρονου παππού του και συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά τους ο πατέρας του Χάρι, πρίγκιπας Κάρολος και ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Η κηδεία τελέστηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο του Γουίνδσορ, εκεί όπου ο Χάρι και η Μέγκαν παντρεύτηκαν το 2018. Ήταν η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Χάρι συνάντησε την οικογένειά του μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε με την Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρι τον Μάρτιο.

Σε αυτήν το ζευγάρι κατηγόρησε ένα μη κατονομαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας για ρατσιστικό σχόλιο εις βάρος της Μέγκαν και είπε ότι η βασιλική οικογένεια αγνόησε τις εκκλήσεις της για βοήθεια όταν ένιωθε αυτοκτονικές τάσεις.

Η πηγή, η οποία διατήρησε την ανωνυμία της, είπε ότι η Μέγκαν, η οποία επισήμως είναι γνωστή ως δούκισσα του Σάσεξ, ήλπιζε να παραστεί στην κηδεία αλλά ο γιατρός της δεν της έδωσε άδεια.

Ο Χάρι και η Μέγκαν μετακόμισαν στο Λος Αντζελες και παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα τον περασμένο χρόνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: νέο ρεκόρ διασωληνωμένων και 2411 νέα κρούσματα

VICE Specials: “Η Βία στις Σχέσεις” (εικόνες)

Ο Τζον Στιούαρτ επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή