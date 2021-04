Οικονομία

Κτηματολόγιο: Ποιοι επαγγελματίες θα μπαίνουν με ένα κλικ

Ποιους αφορά η διαβαθμισμένη πρόσβαση. Έρχεται και η ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων.

Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα στοιχεία του Κτηματολογίου χωρίς ταλαιπωρία, συνωστισμό, το άνοιγμα της βάσης δεδομένων στο gov.gr, ώστε οι έλεγχοι αναφορικά με το ακίνητο να μπορούν να γίνουν από οπουδήποτε και όχι μόνο από τα κτηματολογικά γραφεία, αλλά από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και η νέα έκδοση της πλατφόρμας “Θέαση”, αποτελούν βασικές αλλαγές των δομών και υπηρεσιών του Κτηματολογίου με στόχο να εξελιχθεί σε ένα “ψηφιακό Κτηματολόγιο”, ενώ δρομολογείται εντός του έτους και η ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων και συγκεκριμένα 600.000.000 σελίδων.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης «είναι ένα πρώτο ισχυρό βήμα, προκειμένου να χτίσουμε ένα ψηφιακό οικοδόμημα πλέον. Το κτηματολόγιο βασικά είναι μία ψηφιακή υπηρεσία, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους».

Να αναφερθεί ότι οι επαγγελματίες θα ταυτοποιούνται στο ktimatologio.gov.gr μέσα από τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τους παρέχουν οι επιστημονικοί τους σύλλογοι και επιμελητήρια και για τους ελέγχους δεν καταβάλλεται κανένα αντίτιμο.

Η διαβαθμισμένη πρόσβαση για λόγους ασφάλειας αφορά:

Δικηγόρους που διατηρούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές του Κτηματολογίου, στο σύνολο της επικράτειας.

Δικαστικούς επιμελητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές του Κτηματολογίου για τα ακίνητα εντός της περιφέρειας που ασκούν τα καθήκοντά τους και ενόψει αναγκαστικής εκτέλεσης.

Συμβολαιογράφους έχουν πρόσβαση στις εγγραφές και τα στοιχεία που σχετίζονται με δικαιώματα κυριότητας και δουλείας, καθώς και στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Μηχανικούς που έχουν πρόσβαση, κατόπιν αναζήτησης του ακινήτου μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του, στις εγγραφές και τα στοιχεία που σχετίζονται με δικαιώματα κυριότητας και δουλείας, στη χωρική βάση και τα τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και στην εισήγηση της Υπηρεσίας επί των αιτήσεων και των γεωμετρικών μεταβολών.

Πολίτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις εγγραφές που αφορούν στα ακίνητά τους με χρήση κωδικών Taxisnet.

Τι γινόταν μέχρι τώρα

Το Κτηματολόγιο ξεκίνησε το 1998 και σήμερα παρέχει στοιχεία μόλις για το 1/3 των συνολικών δικαιωμάτων που υφίστανται επί ακινήτων στην ελληνική επικράτεια. Η ποσότητα, όμως, των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν αποτελεί το μόνο πρόβλημα: οι ψηφιακές δυνατότητες που παρέχονταν ήταν περιορισμένες και όχι φιλικές στο χρήστη.

Αποτέλεσμα ήταν οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις, τις μεταβιβάσεις και τις μεταβολές επί ακινήτων να είναι αναγκασμένοι να προσέρχονται για τις περισσότερες υποθέσεις στα Κτηματολογικά Γραφεία. Το κύριο πρόβλημα όμως ήταν ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του Κτηματολογίου που αποτελούσε «γκρίζα ζώνη».

Όσον αφορά στη νέα έκδοση της πλατφόρμας “Θέαση”, η οποία βρίσκεται στο maps.gov.gr δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να βλέπουν όχι μόνο την κάτοψη μιας περιοχής (κατ' αναλογία δηλαδή τη βασική υπηρεσία του Google maps), αλλά και τα όρια των οικοπέδων σύμφωνα με τις εγγραφές στο Κτηματολόγιο. Μάλιστα, για κάθε οικόπεδο εμφανίζεται και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, ο γνωστός και ως ΚΑΕΚ, δηλαδή η μοναδική «ταυτότητα» κάθε ακινήτου. Τέλος, πέρα από την προσθήκη των δεδομένων των γεωτεμαχίων, όλη η πλατφόρμα έχει αναβαθμιστεί ώστε να είναι διαθέσιμη από κινητές συσκευές και ευρύτερα να προσφέρει ευκολότερη πλοήγηση στον χρήστη.

Το mega-project της ψηφιοποίησης του αρχείου των υποθηκοφυλακείων

Μέσα σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η έναρξη υλοποίησης εντός του έτους και της ψηφιοποίησης του Αρχείου των Υποθηκοφυλακείων, το οποίο κατά προσέγγιση φτάνει τις 600.000.000 σελίδες.

Πρόκειται για ένα έργο ψηφιοποίησης αρχείων προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα απαλλάξει το ελληνικό δημόσιο από τόνους χαρτιού και από την ανάγκη ύπαρξης μεγάλων αποθηκευτικών χώρων, καθώς όλα τα αρχεία θα αποκτήσουν ψηφιακή μορφή.

Το τεύχος δημοπράτησης προβλέπει μέχρι τέσσερις αναδόχους με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης την επόμενη τριετία.

