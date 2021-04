Life

Κατερίνα Γερονικολού για το Glance.gr: Ένα γυναικείο περιοδικό στο διαδίκτυο (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός και ambassador του νέου site του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Για το νέο γυναικείο lifestyle site Glance.gr μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, η Κατερίνα Γερονικολού.

Η αγαπημένη ηθοποιός κατέχει την ξεχωριστή θέση της ambassador του Glance.gr και θα συμμετέχει σε καμπάνιες, ενώ θα μοιράζεται μέσα από τη δική της ματιά, προτάσεις και χρήσιμες συμβουλές και στιγμές από την επαγγελματική και την προσωπική ζωή της, καθώς και μυστικά ομορφιάς.

Όπως είπε απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες, που θέλουν να ενημερώνονται, να μαθαίνουν τα νέα της showbiz και να διαβάζουν θέματα μόδας και ομορφιάς.

Η Κατερίνα Γερονικολού θα γράφει ένα άρθρο κάθε Παρασκευή, μία σκέψη της εβδομάδας και θέματα που την εμπνέουν από την καθημερινότητά της.

«Δείτε το σαν ένα γυναικείο περιοδικό στο διαδίκτυο», είπε.

Σημείωσε πως το Glance.gr είναι στον… αέρα λίγο πάνω από έναν μήνα. «Είναι ένας ζωντανό οργανισμός που συνέχεια τον διαμορφώνουμε, τον βελτιώνουμε, βλέπουμε κι εμείς ποιοι είμαστε. Έχει μία προσωπικότητα!», είπε.

