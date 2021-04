Πολιτική

Μηταράκης: φυλάμε τα σύνορα μας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

Η απάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, στην προπαγανδιστική ανάρτηση του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών.

«Ξεκάθαρα, η χώρα μας φυλάσσει τα θαλάσσια και χερσαία σύνορά της με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού ότι οι ελληνικές αρχές επιχείρησαν να κάψουν πρόσφυγες και μετανάστες στη θάλασσα υπό την επίβλεψη των Ευρωπαίων.

Ο κ. Μηταράκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι μια οργανωμένη χώρα, δεν έχει κανένα δικαίωμα και μάλλον έχει υποχρέωση να αποτρέπει τις παράτυπες εξόδους από τα σύνορά της» και προσέθεσε ότι «αφού η Τουρκία έχει την ικανότητα με το Λιμενικό να παρακολουθεί τη θαλάσσια ζώνη, όντας ασφαλής χώρα δεν επιτρέπεται από την Κοινή Δήλωση του 2016 να έχουμε αφίξεις στη χώρα μας».

Ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε εξάλλου ότι «εμείς από εκεί και πέρα, όπως αποδείξαμε και τον Φεβρουάριο 2020 και πρόσφατα στη Λέσβο, έχουμε την ικανότητα, τα μέσα και τους ανθρώπους στη θάλασσα 24 ώρες το 24ωρο έτοιμους να προστατέψουν τα σύνορά μας».

Τέλος, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι «η Τουρκία έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ακολουθήσει τη θετική ατζέντα που της προσφέρει η Ευρώπη, μια ατζέντα συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της με αντάλλαγμα μια καλύτερη σχέση με την Ευρώπη».

