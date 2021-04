Κόσμος

Αίγυπτος: εκτροχιασμός τρένου σκόρπισε τον θάνατο

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώνεται, μέσα σε ένα μήνα, στην Αίγυπτο.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στο τρίτο κατά σειρά σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε μέσα σε ένα μήνα στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά στη γραμμή Καΐρου - Μανσούρας, στο Δέλτα του Νείλου, όπως αναφέρει ο αιγυπτιακός τύπος καταγράφοντας ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Από το ίδιο δυστύχημα, που προήλθε από εκτροχιασμό τεσσάρων βαγονιών, 98 άτομα τραυματίστηκαν, με τους περισσότερους να έχουν υποστεί κατάγματα και να μεταφέρονται στα κοντινά νοσοκομεία της Μπάνχα, με τα δεκάδες ασθενοφόρα που κατέφθασαν επί τόπου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τη διακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος, ενώ όρισε να υπάρξει άμεση αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων.

Στο Υπουργείο Υγείας, δημιουργήθηκε έκτακτη ομάδα έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί η νοσοκομειακή περίθαλψη των τραυματισθέντων και η καλύτερη ιατρική βοήθεια.

Αυτό είναι το τρίτο κατά σειρά σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αίγυπτο σε λιγότερο από ένα μήνα. Στις 26 Μαρτίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή της πόλης Σοχάγκ με τουλάχιστον 19 θύματα, ενώ την περασμένη Τετάρτη, ένα ακόμη τρένο εκτροχιάστηκε στην ίδια περιοχή της Μανσούρα τραυματίζοντας 15 τουλάχιστον άτομα.

