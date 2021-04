Life

Έλλη Παπαγεωργακοπούλου: νεκρή η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος

Διάβασέ μου το...

Σοκάρει η είδηση του θανάτου της. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον θάνατό της.

Έφυγε από τη ζωή η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, η Έλλη Παπαγεωργακοπούλου αυτοκτόνησε, πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας της.

Είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάνθιμο για την ταινία "Κυνόδοντας", που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών.

