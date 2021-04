Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ “γονάτισε” τον Ολυμπιακό

Το ήθελε περισσότερο και πήρε το ντέρμπι ο “δικέφαλος” στην Τούμπα

Μετά το ματς της πρεμιέρας των playoffs κόντρα στην ΑΕΚ, ο «εκτελεστής» Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε την επανεμφάνισή του στο γήπεδο της Τούμπας και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική, «καθαρίζοντας», (2-0) το τρίποντο για τον ΠΑΟΚ με δύο προσωπικά τέρματα σε ένα one man show!

Ο ΠΑΟΚ με αμυντική θωράκιση και με σύστημα πέντε αμυντικών προσπάθησε να κρατήσει μακριά τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, που με οργανωμένο κέντρο και επιθέσεις από τα πλάγια επιχείρησε να διασπάσει την αμυντική ζώνη των γηπεδούχων.

Η πρώτη ολοκληρωμένη επίθεση στο ντέρμπι έγινε στο 8', όταν ο Μπρούμα με σουτ έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στην αρχική του προσπάθεια ο επιθετικός του Ολυμπιακού γλίστρησε και δεν κατάφερε από ευνοϊκότερες συνθήκες να κάνει το σουτ.

Στο 11' κεφαλιά του Ελ Αραμπί εύκολα μπλόκαρε ο Πασχαλάκης και το παιχνίδι σταδιακά αύξανε τον ρυθμό της επιθετικότητας των δύο αντιπάλων. Η πρώτη καλή φάση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 15', με δυνατό μακρινό σουτ του Αουγκούστο που πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σα. Ο Ολυμπιακός έγινε επιθετικότερος από τους γηπεδούχους και στο 19' από λάθος του Σβαμπ, ο Μπρούμα έπιασε δυνατό σουτ που "έξυσε" το οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 32' με απευθείας φάουλ του Βιεϊρίνια που έδιωξε σωτήρια ο Σα. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έκανε επίσης μεγάλη επέμβαση ένα λεπτό αργότερα, σε κοντινό σουτ του Ζίβκοβιτς, διώχνοντας σε κόρνερ.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα. Στο 49' ένα ωραίο γωνιακό σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αιφνιδίασε τον Σα, σε μια φάση όπου ο Ροντρίγκο έκανε σέντρα, ο Παπαδόπουλος έδιωξε πρόχειρα και ο Σέρβος επιθετικός που έγινε κάτοχος της μπάλας "έγραψε" το 1-0.

Το γκολ έδωσε ψυχική τόνωση και αγωνιστική ώθηση στους γηπεδούχους και στο 63' πάλι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του και τα δικά του, με ένα υπέροχο πλάγιο σουτ μετά από ασίστ του Ελ Καντουρί και αφού παρέκαμψε τον Σα στην έξοδό του.

Μετά το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ο Πέδρο Μαρτίνς προσπάθησε να αλλάξει τις ισορροπίες της ομάδας του και πέρασε στο παιχνίδι τους Φορτούνη και Βαλμπουενά. Στο 78' ο Ολυμπιακός έχασε μοναδική ευκαιρία για γκολ, όταν ο Μασούρας βρέθηκε κοντά στην εστία του Πασχαλάκη, αλλά λίγο πριν το τελικό του σουτ ο Μπάμπα παρενέβη κι έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 90'+2' ο Τζόλης έχασε εξαιρετική ευκαιρία να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του, σουτάροντας άουτ από πολύ καλή θέση.

Το τελικό αποτέλεσμα, που σήμανε και την δεύτερη φετινή ήττα των πρωταθλητών, ήταν απολύτως δίκαιο, αφού ο «Δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης με έξυπνη τακτική και επιθετικό πνεύμα αξιοποίησε τις ευκαιρίες του και με πρωταγωνιστή τον Σέρβο «κανονιέρη» του πλησίασε στον στόχο της κατάκτησης μίας θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μπάμπα, Σβαμπ (83΄ Τσιγγάρας), Αουγκούστο, Ζίβκοβιτς (71΄ Τζόλης), Βιεϊρίνια (82' Bαρέλα), Ελ Καντουρί (66' Ουάρντα), Σφιντέρσκι (70' Κρμέντσικ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ρέαμπτσιουκ (71' Βαλμπουενά), Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος (60' Καμαρά), Χολέμπας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Μπρούμα (60' Φορτούνης), Μασούρας (79΄ Κάιπερς), Ελ Αραμπί

