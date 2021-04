Κόσμος

Νότια Αφρική: Φωτιά στο Κέιπ Τάουν - Καταστροφές σε πανεπιστήμιο (εικόνες)

"Μάχη" με τις φλόγες δίνουν οι Αρχές στο Κέιπ Τάουν, καθώς δασική πυρκαγιά προκλήθηκε στο Table Mountain και, μάλιστα, εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου της πόλης κάηκαν.

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Κυριακή στο Table Mountain, εμβληματικό όρος που επιβλέπει την Κέιπ Τάουν, και δεν είχε κατασβεστεί ως αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με τις αρχές της μεγαλούπολης της Νότιας Αφρικής.

Οι φλόγες κατέστρεψαν μέρος εστιατορίου πλάι στο μνημείο που έχει ανεγερθεί προς τιμή του βρετανού εποίκου και πολιτικού Σέσιλ Ρόουντς, το οποίο προσφέρει εξαίρετη θέα στο λιμάνι, σε οικήματα και κτίρια του περίβλεπτου Cape Town University, διευκρίνισαν οι αρχές της πόλης σε ανακοίνωσή τους.

Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα, τόνισαν οι δημοτικές αρχές, ενώ συνάδελφοί του έδιναν μάχη για να κατασβέσουν τη φωτιά.

Εκατοντάδες φοιτητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα με τα πόδια χθες τις εστίες τους, βαδίζοντας κατά μήκος του κεντρικού δρόμου για να σωθούν από τις φλόγες και τον καπνό και να αναζητήσουν καταφύγιο. Απομακρύνθηκαν όλοι το βράδυ, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς «ισχυροί άνεμοι» εξάπλωσαν τη φωτιά.

Το Εθνικό Πάρκο του Όρους Τέιμπλ, που εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα μιας ζώνης της πόλης που δεν έχει οικοδομηθεί, κάλεσε χθες το πρωί, ιδίως μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους πεζοπόρους να απομακρυνθούν αμέσως και τους αυτοκινητιστές να σπεύσουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους από χώρο στάθμευσης σε μικρή απόσταση.

Το πυροσβεστικό σώμα έλαβε την πρώτη ειδοποίηση πως εκδηλώθηκε φωτιά λίγο πριν από τις 09:00 χθες (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας). Αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα.

Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κέιπ Τάουν «λογοτεχνικοί θησαυροί χάθηκαν με τραγικό τρόπο», αλλά κάποια από τα «πιο πολύτιμα έργα» μπόρεσαν να σωθούν, ανέφερε η δημοτική αρχή.

Το πανεπιστήμιο, που θεωρείται από τα καλύτερα στην ήπειρο, είναι χτισμένο στο μεγαλύτερο μέρος του στις πλαγιές του Devil’s Peak, κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

