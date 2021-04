Life

“YFSF - All Star”: Ο νικητής και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις (βίντεο)

Το show του ΑΝΤ1 επέστρεψε στις τηλεοπτικές μας οθόνες και χάρισε στο κοινό αξέχαστες στιγμές και ιδιαίτερες εμφανίσεις! Οι μεταμφιέσης της επόμενης Κυριακής.

Το «Your Face Sounds Familiar-All Star» επέστρεψε μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1, ανεβάζοντας στη σκηνή τους all star καλλιτέχνες του που ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους!

Την Κυριακή 18 Απριλίου η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου για μια ακόμα φορά έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, αφού εμφανίστηκε στη σκηνή του σόου με μια ολόσωμη μαύρη φόρμα, η οποία κολάκευε την αδυνατισμένη σιλουέτα της.

«Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε. Μας λείψατε και σας λείψαμε», είπε η παρουσιάστρια στην έναρξη του «Your Face Sounds Familiar».

Στη συνέχεια η Μαρία Μπεκατώρου καλωσόρισε τους τέσσερις κριτές, Τάκη Ζαχαράτο, Κατερίνα Παπουτσάκη, Κωστή Μαραβέγια και Μιχάλη Ρέππα, αλλά και το κοινό που παρακολουθεί το σόου μέσω zoom και ενημέρωσε τους τηλεθεατές για όσα θα ακολουθήσουν.

Θανάσης Αλευράς, Κρατερός Κατσούλης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Μπέττυ Μαγγίρα, Ησαΐας Ματιάμπα, Τάνια Μπρεάζου, Κατερίνα Στικούδη και Ίαν Στρατής μεταμορφώθηκαν και κατάφεραν να διασκεδάσουν το τηλεοπτικό κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή.

Στο τέλος του επεισοδίου, η Μαρία Μπεκατώρου ανακοίνωσε ποιος είναι ο νικητής της βραδιάς.

Μετά την ψηφοφορία των κριτών, των καλλιτεχνών και του κοινού νικήτρια του επεισοδίου αναδείχτηκε η Ματθίλδη Μαγγίρα που έγινε Αλέξια και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Αναλυτικά οι μεταμορφώσεις της Κυριακής

Θανάσης Αλευράς – Stromae

Κρατερός Κατσούλης – J Balvin

Ησαΐας Ματιάμπα – Nomcebo

Ίαν Στρατής – Bonnie Tyler

Μπέττυ Μαγγίρα – Sophia Loren

Ματθίλδη Μαγγίρα – Αλέξια

Κατερίνα Στικούδη – Μαίρη Χρονοπούλου

Τάνια Μπρεάζου – Βασίλης Τερλέγκας



Guest εμφάνιση: Δήμος Μπέκε

Την επόμενη Κυριακή στο Your Face Sounds Familiar θα δούμε τους:

Ίαν Στρατή ς σε Harry Styles

ς σε Harry Styles Κατερίνα Στικούδη σε Billy Idol

σε Billy Idol Μπέττυ Μαγγίρα σε Ζωζώ Σαπουντζάκη

σε Ζωζώ Σαπουντζάκη Ματθλίδη Μαγγίρα σε Boy George

σε Boy George Τάνια Μπρεάζου σε Μαντώ

σε Μαντώ Ησαΐας Ματιάμπα σε Λάκη Παπαδόπουλο

σε Λάκη Παπαδόπουλο Θανάσης Αλευράς σε Σαρμπέλ

σε Σαρμπέλ Κρατερός Κατσούλης σε Daler Mehndi

