Οικονομία

ΑΑΔΕ: Σαφάρι ελέγχων στις μισθώσεις Airbnb εν όψει της σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίχτυα απλώνει η Εφορία γύρω από ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητα τους μέσα από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb, αλλά κρύβουν τα εισοδήματά τους.

Μπαράζ ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Με απόφαση του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο στοιχείων που αφορούν ακίνητα που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών Airbnb, ΗomeAway, Booking.com κ.α. Παράλληλα, προς την κατεύθυνση των ελέγχων θα επιστρατευτούν και οι ελεγκτές του υπουργείου Τουρισμού και της Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το πρόστιμο για όσους δεν δηλώνουν στην Εφορία τα πραγματικά εισοδήματά τους απο την εκμετάλευση των ακινήτων τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Aibnb ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και φθάνει μέχρι και τις 20.000 ευρώ για επανάληψη της παράβασης μέσα σε διάστημα ενός έτους

Ειδικότερα οπως προκύπτει απο την εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

- Για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα χρησιμοποιηθούν μικρά συνεργεία ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού ενώ θα συνδράμει και η Οικονομική Αστυνομία.

- Εφόσον εντοπίζονται ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και «Διαχειριστών», από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής τους

- Ο ιδιοκτήτης καλείται εντός 10 ημέρων προς ακρόαση στην Εφορία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

- Το αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για κάθε μία από τις εξής παραβάσεις:

- Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»

- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

- Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Η πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού για το Πάσχα (βίντεο)

Γεωργαντάς για self test στον ΑΝΤ1: βήμα – βήμα τι πρέπει να κάνουν οι υπόχρεοι (βίντεο)

“Special Report”: Η υπόθεση Λιγνάδη στο “μικροσκόπιο” (βίντεο)