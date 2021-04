Τεχνολογία - Επιστήμη

Αποκαλύφθηκε νέος εξωπλανήτης με τριπλάσια μάζα από τη Γη

Βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα άστρο ερυθρό νάνο, το GJ 740, σε απόσταση 36 ετών φωτός από τον πλανήτη μας.

Ισπανοί αστρονόμοι ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν άλλον έναν εξωπλανήτη μεγαλύτερο από τη Γη, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα άστρο ερυθρό νάνο, το GJ 740, σε απόσταση 36 ετών φωτός από τον πλανήτη μας.

Η υπερ-Γη έχει μάζα περίπου τριπλάσια από τη Γη και ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω από το άστρο της σε μόνο 2,4 μέρες (η διάρκεια του έτους του εξωπλανήτη). Λόγω της εγγύτητας της υπερ-Γης στον πλανήτη μας, ο εν λόγω εξωπλανήτης αναμένεται να αποτελέσει στόχο μελλοντικών παρατηρήσεων με τα νέα πολύ μεγάλα υπό ανάπτυξη επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Αστροφυσικής των Καναρίων Νήσων, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας και αστροφυσικής "Astronomy & Astrophysics", εκτιμούν ότι ο νέος εξωπλανήτης είναι βραχώδης με ακτίνα περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτερη από εκείνη της Γης. Πιθανώς στο ίδιο αστρικό σύστημα βρίσκεται ένας δεύτερος μεγαλύτερος εξωπλανήτης με μάζα ανάλογη του Κρόνου (κοντά στις 100 γήινες μάζες).

Τα τελευταία χρόνια οι αστρονόμοι αναζητούν εξωπλανήτες κατ' εξοχήν γύρω από σχετικά ψυχρούς ερυθρούς νάνους, που έχουν θερμοκρασίες τουλάχιστον 2.000 βαθμούς μικρότερες από τον Ήλιο μας.

