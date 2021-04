Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αίτησης

Σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για να διορθωθούν τα λάθη στις δηλώσεις COVID για τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια που εισέπραξαν το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020.

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ήδη πάνω από 570.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν υποβάλλει αίτηση αναμένουν την υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τους τελικούς δικαιούχους. Όπως επανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο σχεδιασμός είναι τέλη του μήνα να ξεκινήσει η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, οι οποίοι θα μοιραστούν 1 δις ευρώ.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται :

όσοι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020 με την κατάλληλη προσαρμογή, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι μέρος του μηνός Μαρτίου 2020 υπήρχαν περιοριστικά μέτρα.

οσοι έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες).

οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος όρος δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα).

οι νέες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων και έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας αυτή τη φορά θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου.

Τελευταία ημέρα για τροποποιήσεις σε κουρεμένα ενοίκια

Μέχρι και σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν περιθώριο για να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις COVID για τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια που εισέπραξαν το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι όσοι ιδιοκτήτες προχωρήσουν σε διορθώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :

-Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» αφορά σε εκμίσθωση ακινήτου, για το οποίο έχει υποβληθεί μεταγενέστερα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από τον μισθωτή, για υπεκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου προς τρίτο πρόσωπο (υπομισθωτή). Στην περίπτωση αυτή δικαιούχος των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών δύναται να είναι μόνο ο υπεκμισθωτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων μείωσης του μισθώματος και στο πρόσωπο του υπεκμισθωτή για επαγγελματική του εγκατάσταση, οπότε κατ’ ανάλογη εφαρμογή δικαιούχος των μέτρων στήριξης είναι και ο εκμισθωτής για τη μίσθωση αυτή. Ο εκμισθωτής θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr, προκειμένου να του παρασχεθούν οδηγίες.

-Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» αφορά σε επαγγελματική στέγη αλλά ως ΑΦΜ μισθωτή έχει αναγραφεί ο ΑΦΜ του φυσικού προσώπου – νομίμου εκπροσώπου για λογαριασμό της υπό ίδρυση εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή ο εκμισθωτής θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:

Να υποβάλει δήλωση λύσης της μίσθωσης αυτής, αναδρομικά από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας.

Να υποβάλει αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στον ΑΦΜ της μισθώτριας εταιρείας, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης αναδρομικά από την ημερομηνία σύστασής της.

Να υποβάλλει νέα «Δήλωση Covid», με βάση την υποβληθείσα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στον ΑΦΜ της μισθώτριας εταιρείας.

Να αποστείλει μήνυμα στη διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr.

Το αναγραφόμενο στην υποβληθείσα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ως εκμισθούμενο ακίνητο δεν αντιστοιχεί σε δηλωθέν εμπράγματο δικαίωμα του εκμισθωτή με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Φορολογική Διοίκηση. Σε αυτή την περίπτωση ο εκμισθωτής θα πρέπει είτε να υποβάλει «Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων» (έντυπο Ε9) είτε να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr έγγραφη πληροφόρηση αναφορικά με την έννομη σχέση του με το ακίνητο. Το αρχικό ποσό του μηνιαίου μισθώματος που έχει δηλωθεί στην «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα της «Δήλωσης Covid», οπότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ορθά το μηνιαίο μίσθωμα είτε στην εφαρμογή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είτε στην εφαρμογή της «Δήλωσης Covid».

Η «Δήλωση Covid» που έχει υποβληθεί αφορά σε μισθωτή που είναι νομικό πρόσωπο και η χρήση του ακινήτου έχει δηλωθεί στη δήλωση Covid ως “κατοικία” και όχι ως επαγγελματική στέγη προς εγκατάσταση επιχείρησης. Αν τα πραγματικά περιστατικά είναι διαφορετικά, θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στη σχετική δήλωση.

Εφόσον στην «Δήλωση Covid» έχει δηλωθεί ως μειωμένο μίσθωμα ποσό ίσο με το αρχικό μίσθωμα (προ της μείωσης), τότε θα αποστέλλεται μήνυμα στους εκμισθωτές ώστε αν αυτό οφείλεται σε παραδρομή, να πραγματοποιηθεί η σχετική διόρθωση.

Δεν έχει συμπληρωθεί στη «Δήλωση Covid» η χρήση του ακινήτου, κάτι το οποίο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δηλώσεων του φορολογούμενου και επομένως, θα πρέπει να συμπληρωθεί η χρήση του ακινήτου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι «Δηλώσεις Covid» είναι ανακριβείς επιβάλλονται οι κυρώσεις που κατά περίπτωση προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Εντός της εβδομάδας θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν στα κουρεμένα ενοίκια για το διάστημα Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 και στο δίμηνο Φεβρουαρίου- Μαρτίου.

Πηγή: naftemporiki.gr

