Μπορέλ για Ουκρανία: Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στα σύνορα

“Καυτά” θέματα στη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ. Ο Νίκος Δένδιας ενημερώνει τους ομολόγους του για τα ταξίδια του σε Λιβύη και Τουρκία.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Το θέμα της Ουκρανίας και η ανησυχητική εξέλιξη της υγείας του κρατούμενου από τις ρωσικές Αρχές, Αλεξέι Ναβάλνι, αναμένεται να κυριαρχήσουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Στο Συμβούλιο την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία και στη Λιβύη.

Στη συζήτηση για την Ουκρανία, στη συζήτηση θα παρέμβει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος θα ενημερώσει τους ομολόγους του στην ΕΕ για την κατάσταση εκεί. Σε δηλώσεις που έκανε, λίγο πριν την έναρξη του Συμβουλίου, ο Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ επικίνδυνη», με τις εντάσεις να αναζωπυρώνονται σε διάφορα πεδία. Τόνισε ότι η ΕΕ καλεί τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Σε ό,τι αφορά τον Αλεξέι Ναβάλνι, ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι η ΕΕ ανησυχεί πολύ για την υγεία του. «Χθες οι 27 εξέδωσαν μια δήλωση, ζητώντας από τις ρωσικές Αρχές να παρέχουν στον Αλεξέι Ναβάλνι την υγειονομική φροντίδα που χρειάζεται», τόνισε ο Μπορέλ και πρόσθεσε: «Πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφθηκα τη Μόσχα για να συζητήσουμε το ζήτημα, όμως το αίτημά μας για τον Ναβάλνι δεν εισακούστηκε και τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Οι ρωσικές Αρχές είναι υπεύθυνες για την υγεία του». Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» του φυλακισμένου.

Εξάλλου, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ περιλαμβάνεται η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (JCPOA), η κατάσταση στην Αιθιοπία, καθώς και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γεωργία, την Ινδία, τη Μιανμάρ και τη Μοζαμβίκη.

