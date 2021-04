Πολιτική

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Πολεμικό κλίμα στις κοινές δηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους και με αντεγκλήσεις οι δηλώσεις Δένδια - Τσαβούσογλου με την κατ' ιδίαν συνάντησή τους στην Άγκυρα.

Η διατήρηση διαύλων επικοινωνίας είναι απαραίτητη δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα.

Χαιρέτισε την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών και δήλωσε πως συμφώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του πως υπάρχουν τομείς ανάπτυξης της συνεργασίας και συμφωνήσαμε, όπως είπε, να δημιουργήσουμε μια θετική ατζέντα.

Για τη βελτίωση των σχέσεων όμως είναι απαραίτητη η αποκλιμάκωση και η αποφυγή δηλώσεων που δυναμιτίζουν τις σχέσεις ανέφερε ο κ.Δένδιας και τόνισε πως οι προκλητικές ρητορικές δεν βοηθούν το κλίμα συνεργασίας. Η Τουρκία παραβιάζει συνεχώς το διεθνές δίκαιο, είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του και προσέθεσε πως δεν πρέπει να κάνει μαθήματα στην Ελλάδα.

Ωστόσο, ο Νίκος Δένδιας επέπληξε την Αγκυρα για παραβατικές συμπεριφορές στο Αιγαίο και για fake news σχετικά με το μεταναστευτικό.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου πήρε τον λόγο και απάντησε λέγοντας πως στην πρωτολογία του δεν έκανε προκλητικές δηλώσεις, αλλά ο Ελληνας ΥΠΕΞ το έπραξε. «Δεν δεχόμαστε ότι η Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο» είπε.

Ο κ. Δένδιας ανταπάντησε λέγοντας ειρωνικά: «Σε ευχαριστώ αγαπητέ Μεβλούτ που μου επιτρέπεις εσύ να απαντήσω. Οι συνεργάτες σου φαντάζομαι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Η Τουρκία παραβίασε κυριαρχικά δικαιώματα. Στην ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας έχει κάνει πάνω από 400 πτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Οσο για τη μειονότητα, είναι μουσουλμανική, δεν το λέμε εμείς, το λέει η συνθήκη της Λωζάνης. Αρέσει, δεν αρέσει στην Τουρκία, αυτό λέει. Οσο για τη σύμβαση της θάλασσας. Οσον αφορά το μεταναστευτικό, ο κ. Δένδιας είπε ότι «ειδικά μετά τα γεγονότα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, η Τουρκία δεν θα έπρεπε να κάνει μάθημα στην Ελλάδας. Η νέα σελίδα προϋποθέτει τι κάνει κανείς λάθος και τι σωστό.

Τέλος ο κ. Δένδιας πρότεινε να μην συνεχίσουν «αυτόν τον ατέρμονο διάλογο για πράγματα που ξέρουμε ότι διαφωνούμε, αλλιώς θα χαλάσουμε ό,τι ξεκινήσαμε».

Ωστόσο ο Μ. Τσαβούσογλου ανταπάντησε. Δεν άφησε να πέσει η αιχμή για το δικαίωμα της απάντησης Δένδια, λέγοντας πως «φυσικά είναι ελεύθερη η έκφραση γνώμης στην Τουρκία». Πρόσθεσε δε ότι αν επικαλείται κανείς τη συνθήκη της Λωζάνης πρέπει να δει και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης μερικών νησιών. «Λέτε μόνο αυτά που σας συμφέρουν» είπε. Οπως υποστήριξε «στην Ανατ. Μεσόγειο οι διερευνητικές διαδικασίες της Τουρκίας ήταν πλήρως νόμιμες. Γενικότερα στο θέμα της Αν. Μεσόγειου εμείς εμμένουμε στον δίκαιο διαμοιρασμού». «Ως προς το Αιγαίο υπάρχει και το θέμα του εναέριου χώρου. Αναφέρεστε σε αυτά που σας συμφέρουν αλλά όχι στο ζήτημα της αποστρατικοποίησης που αναφέρει η συνθήκη της Λωζάνης».

Ο κ. Δένδιας ανταπάντησε: «Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια θετική ατζέντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει εγκατάλειψη των πάγιων θέσεων και των θέσεων της ΕΕ», είπε μεταξύ άλλων.

«Θέσατε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Γιατί υπάρχει στρατός στα νησιά; Υπάρχει γιατί απειλούνται από κάπου. Κοστίζει χρήματα ο στρατός. Ως προς το θέμα των 6-10 μιλίων ξεκινά από το 1930, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε για πρώτη φορά το 1975, μετά από μισό αιώνα» είπε μεταξύ άλλων. «Ελπίζω η αντιπαράθεση να μην σε οδήγησε να ματαιώσεις την πρόσκληση για δείπνο. Πεινάω εξαιρετικά» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

«Αμοιβαία κατανόηση σημαίνει να μπούμε ο ένας στα παπούτσια του άλλου. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τις μεταξύ μας διαφορές», απάντησε ο Τσαβούσογλου.

Διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών Ελλάδας & Τουρκίας υπό ΥΠΕΞ @NikosDendias & M.Cavusoglu- διμερείς & ευρωτουρκικές σχέσεις, καθώς και περιφερειακά & διεθνή ζητήματα στην ατζέντα https://t.co/Dfrx1FbBz5

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 15, 2021

Διπλωματικές πηγές: Ο Δένδιας είχε ρητή εντολή, αν προκληθεί, να απαντήσει αναλόγως

Το «πινγκ πονγκ» δηλώσεων μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα σχολίασαν ελληνικής διπλωματικές πηγές.

Όπως σημείωναν οι διπλωματικές πηγές «οταν συνομιλούμε διεθνώς και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Τούρκους, προβάλλουμε τις θέσεις μας και τα δίκαιά μας. Οι οποίες είναι γνωστές. Και βασίζονται στη διεθνή νομιμότητα. Αυτές είναι οι θέσεις μας. Και αυτές είναι οι δικές τους θέσεις. Με την Τουρκία έχουμε διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την επίλυση των διαφόρων ζητημάτων. Η δική μας βασίζεται στις Ευρωπαϊκές αξίες. Και στο διεθνές δίκαιο.



Η ελληνική πλευρά έδωσε έμφαση στην θετική ατζέντα, γι΄αυτό και πρότεινε συνεργασία στον οικονομικό τομέα. Εμείς προσερχόμαστε πάντα με ειλικρίνεια και καλή διάθεση. Αλλά θα υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Ο ΥΠΕΞ είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργός. Είχαν εκτενή συνομιλία χτες και σήμερα μετά τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν και πριν την συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Και ο ΥΠΕΞ είχε ρητή εντολή, αν προκληθεί, να απαντήσει αναλόγως».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Στο εδώλιο οκτώ άτομα

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Κορονοϊός: “Κλειστό” το Πάσχα το Άγιο Όρος