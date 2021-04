Κοινωνία

“Διάφανα Κρίνα”: νεκρός σε τροχαίο ο ανιψιός του Θάνου Ανεστόπουλου

Ο άτυχος 17χρονος έκανε τα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο με το ψευδώνυμο Stuck. Πώς παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Συγκλονίζει ο θάνατος του 17χρονου Χαράλαμπου Ανεστόπουλου, ανιψιού του τραγουδιστή του συγκροτήματος «Διάφανα Κρίνα», Θάνου Ανεστόπουλου.

Το παιδί παρασύρθηκε με το ποδήλατό του από διερχόμενο αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε δρόμο της Νέας Περάμου.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια των φίλων του, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές και κάλεσαν ασθενοφόρο. Ήταν όμως ήδη αργά για τον άτυχο 17χρονο, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο με το ψευδώνυμο Stuck.

Είχε μάλιστα γράψει πάνω από 100 στίχους τραγουδιών και το όνειρό του ήταν να γίνει μουσικός, επηρεασμένος ίσως από τα "Διάφανα Κρίνα". Τραγική ειρωνεία οι στίχοι του τραγουδιού του “Ζαλίζομαι”: θα φύγω ναι, μια νύχτα μωρό μου, θα φύγω ναι…

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

