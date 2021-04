Κοινωνία

Τροχαίο στο Μπαλί: Αποκαλυπτικό το πόρισμα του ιατροδικαστή

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον θάνατο του 40χρονου Βρετανού.

Αποκαλυπτικό το πόρισμα του ιατροδικαστή για το τροχαίο δυστύχημα στο Μπαλί του Ρεθύμνου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 40χρονος.



Τουλάχιστον τέσσερα 24ωρα, ο 40χρονος Βρετανός και η 32χρονη Ουκρανή σύζυγός του, έμειναν αβοήθητοι σε ερημική τοποθεσία, έξω από το Μπαλί Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα τους, εξετράπη της πορείας της κι έπεσε σε χαράδρα.



Παρότι βαριά τραυματισμένη η 32χρονη κατάφερε να επιβιώσει ενώ ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.



"Δεν ήταν ακαριαίος ο θάνατος του άνδρα και κατά προσέγγιση έλαβε χώρα μεταξύ 12 και 13 Απριλίου. Ήατν σε προχωρημένη σήψη η σορός εξαιτίας και της θερμοκρασίας. Πολλαπλές οι κακώσεις, με πιο βαριές αυτές στην κοιλιακή χώρα", επισημαίνει ο ιατροδικαστής.

Το ζευγάρι αναζητούσαν γνωστοί τους από την Ιεράπετρα, οι οποίοι είχαν ενημερώσει και τους γονείς του 40χρονου στη Βρετανία. Τη λύση έδωσε ο εντοπισμός του κινητού της γυναίκας.



Η 32χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια σε αυτό των Χανίων. Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στην Εντατική.



Οι αστυνομικοί ερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος.

