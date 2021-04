Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Νίσυρο

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Νισύρου.

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στα ανοιχτά της Νισύρου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το επίκεντρό του σεισμού εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια της Νισύρου.

Το εστιακό βάθος στα 15,4 χιλιόμετρα.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται στην περιοχή μετά τα 5,2 Ρίχτερ της περασμένης Τρίτης, 13 Απριλίου. Την περασμένη Κυριακή 18 Απριλίου είχε καταγραφεί ακόμα μία δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ και επίκεντρο στα 14 χιλιόμετρα νότια της Νισύρου.

