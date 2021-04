Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ιδιώτης γιατρός σε επιστράτευση νοσεί βαριά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιατρός είχε προλάβει να κάνει μόνο τη μία δόση του εμβολίου πριν προσβληθεί από κορονοϊό κατά τη διάρκεια της επιστράτευσής του.

(εικόνα αρχείου)

Σε αναστάτωση βρίσκεται η ιατρική κοινότητα, καθώς ιδιώτης γιατρός που είχε επιστρατευθεί για να συμβάλλει στο ΕΣΥ νόσησε με κορονοϊό και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ο ιδιώτης γιατρός που είναι 40 ετών είχε επιστρατευθεί πριν από περίπου έναν μήνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας, μαζί με άλλους 205 ιδιώτες γιατρούς. Ο γιατρός που έχει την ειδικότητα της παθολογίας, παρείχε υπηρεσίες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και λόγω της έλλειψης μόνιμων ιατρών στο ΕΣΥ.

Πριν από λίγα 24ωρα παρουσίασε συμπτώματα covid και μετέβη περιπατητικός στο Νοσοκομείο Αττικόν προκειμένου να λάβει ιατρική βοήθεια.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις πληροφορίες πήγε στο Νοσοκομείο Αττικόν στην εφημερία στις 12 Απριλίου όπου και οι συνάδελφοί του ιατροί έκριναν πως έπρεπε να νοσηλευτεί καθώς παρουσίαζε υψηλό πυρετό ενώ είχε και δύσπνοια. Ο παθολόγος νοσηλεύεται σήμερα σε κλίνη covid του νοσοκομείου σε βαριά κατάσταση όπως τονίζουν πηγές του ethnos.gr. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες είχε προλάβει να κάνει μόνο τη μία δόση του εμβολίου πριν προσβληθεί από κορονοϊό κατά τη διάρκεια της επιστράτευσής του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαθητής αρνήθηκε να κάνει self test - συνελήφθη ο πατέρας του

Ασπρόπυργος: νεογέννητο βρέθηκε σε χωράφι με τον ομφάλιο λώρο

Εύη Δρούτσα στο “Πρωινό”: ο Τριαντάφυλλος “έριξε κάτω” όλη την Ελλάδα (βίντεο)