Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Ασφυξία” στα νοσοκομεία και επίταξη γιατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ημερήσιο ρεκόρ θανάτων για το 2021 καταγράφηκε την Δευτέρα. Δύσκολη η κατάσταση στα νοσοκομεία και επίταξη ιδιωτών γιατρών για να αντέξει το ΕΣΥ.

Με ένα θλιβερό ρεκόρ της πανδημίας ξεκίνησε η εβδομάδα, καθώς καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ θανάτων για το 2021 από κορονοϊό μέσα σε ένα 24ωρο. Ανησυχία προκαλεί και ο αριθμός των διασωληνωμένων, ενώ τα κρούσματα παραμένουν σταθερά ψηλά, με την κατάσταση στην Αττική να παραμένει εκρηκτική.

Την ίδια ώρα, αφόρητη είναι η πίεση στα νοσοκομεία, καθώς οι νοσηλευόμενοι χθες έσπασαν το «φράγμα» των 5.000, για την ακρίβεια ο αριθμός τους μέχρι και χθες το βράδυ, ήταν 5.057, κάτι που αποτυπώνει τις διαστάσεις της μεγάλης μάχης που δίνει το σύστημα υγείας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης των φύλλων επίταξης προσωπικών υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών στην οποία προχώρησε το υπουργείο Υγείας στην Αττική και ανέλαβε να διεκπεραιώσει η Αστυνομία. Τα φύλλα επίταξης παραδόθηκαν στη ΓΑΔΑ το πρωί από όπου διαβιβάστηκαν στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις και τμήματα και άρχισε ήδη η παράδοση.

Πρόκειται συγκεκριμένα για 206 ιδιώτες ιατρούς (παθολόγους, πνευμονολόγους και γενικούς γιατρούς) στην Αττική και ειδικότερα 78 στον τομέα Αθηνών, 36 στον Πειραιά, 30 στη νοτιανατολική Αττική, 36 στη βορειανατολική Αττική και 26 στη Δυτική Αττική.

Το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην επίταξη μετά τη λήξη της προθεσμίας προς τους ιδιώτες γιατρούς για στήριξη στο ΕΣΥ, η οποία δεν βρήκε την αναμενόμενη ανταπόκριση, την που τα νοσοκομεία της Αττικής είναι υπό ασφυκτικό βάρος, λόγω της πανδημίας.

Γιατροί που επιστρατεύτηκαν για να ενισχύσουν το ΕΣΥ μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα.

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Δεν έχουμε γίνει “Μπέργκαμο”

"Η απροθυμία των ιδιωτών γιατρών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για βοήθεια του ΕΣΥ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία προκάλεσε την απόφαση για επίταξη", ξεκαθάρισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικλάου. "Κάναμε υπομονή, αλλά η δημόσια υγεία είναι πάνω από το μικροσυνδικαλιστικό συμφέρον" τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στην Ατική είναι δύσκολη, αλλά, όπως τόνισε, "έχουμε σχέδιο και για τα πολύ δύσκολα", και συμπλήρωσε "κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν", ενώ σε ό,τι αφορά περαιτέρω επιτάξεις ιατρικών υπηρεσιών και ιδιωτικών κλινικών σημείωσε πως "ό,τι ζητήσαμε από τους ιδιώτες γιατρούς στην Αττική το πήραμε και όλοι οι μεγάλοι όμιλοι ανταποκρίθηκαν".

Υπογράμμισε ότι εκφράσεις τύπου "Μπέργκαμο" προκαλούν τον πανικό και τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να διασπαρεί ο πανικός, αναφερόμενος και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.