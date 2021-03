Υγεία - Περιβάλλον

Ράπτη στον ΑΝΤ1: η επιδημιολογική εικόνα δεν επιτρέπει χαλάρωση των μέτρων τώρα (βίντεο)

Η υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι τα self test αποτελούν σημαντικό όπλο κατά της πανδημίας και αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Η υφυπουργός Υγείας αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», απαντώντας στην κριτική ότι η Κυβέρνηση ανακοίνωσε «οδικό χάρτη» για τη χαλάρωση του lockdown, αλλά μέσα σε λίγες μέρες το πήρε πίσω, είπε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι ειδικοί μίλησαν για άνοιγμα της αγοράς και δραστηριοτήτων εφόσον όμως το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό ανακοινώθηκαν και τα πρώτα μέτρα χαλάρωσης που στοχεύουν στην αποσυμπίεση των πολιτών, αλλά όπως εξελίσσεται η επιδημιολογική εικόνα αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα.

Η κυρία Ράπτη αναφέρθηκε και στα self test που θα μοιράζονται δωρεάν στους πολίτες, τονίζοντας ότι αποτελούν ένα σημαντικό όπλο κατά της πανδημίας. Αφού υπογράμμισε ότι είμαστε η πρώτη χώρα που θα μοιράζει δωρεάν αυτά τα τεστ αναφέρθηκε στη διαδικασία της διανομής τους μέσα από τα φαρμακεία, διευκρινίζοντας ότι σύντομα θα ανοίξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα από την οποία θα ελέγχεται η διανομή τους μέσω του ΑΜΚΑ και στην οποία θα δηλώνονται τα θετικά.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει μοριακό τεστ, το οποίο θα είναι επίσης δωρεάν για τον πολίτη.

Η κυρία Μακρή τόνισε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας πανεθνικής προσπάθειας για τον έλεγχο της πανδημίας, η οποία μέχρι τώρα είναι επιτυχημένη αφού η χώρα μας σε όλους τους σχετικούς δείκτες βρίσκεται σε πολύ καλή θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι μέσα στον Απρίλιο, αναμένεται να διενεργηθούν περίπου 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί.