Μαντόνα: Ο έλεγχος των όπλων πρέπει να είναι ...ο νέος εμβολιασμός

Η Μαντόνα κάλεσε τους Αμερικανούς να αντιμετωπίσουν τον έλεγχο των όπλων όπως τον «νέο εμβολιασμό» μετά τους θανάτους των Άνταμ Τολέντο και Ντόντε Ράιτ.

Διαμαρτυρίες και περισσότερα αιτήματα για μεταρρύθμιση στην αστυνομία και στον έλεγχο των όπλων κλιμακώνονται στις ΗΠΑ μετά τους πρόσφατους θανάτους του Τολέντο, 13 ετών και του Ράιτ, 20 ετών στις 29 Μαρτίου και 11 Απριλίου αντίστοιχα.

Σε βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram η τραγουδίστρια κάλεσε τους Αμερικανούς «να αφυπνιστούν» σε ό,τι αφορά την ένοπλη βία που μαστίζει το έθνος εδώ και χρόνια.

«Υπάρχει ένας νέος εμβολιασμός!» έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της ανάρτησης. «Λέγεται έλεγχος των όπλων! Πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Θα σώσει ζωές!» σημείωσε.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, η τραγουδίστρια φορά μπλε σκούφο full face και στη συνέχεια εμφανίζεται σε διάφορα κτίρια του Λος Άντζελες να τοιχοκολλά αφίσες με τα συνθήματα #WAKEUPAMERICA και #GUNCONTROLNOW.

«Έχετε ακούσει γι' αυτόν τον νέο εμβολιασμό στην Αμερική; Θα μας κρατήσει όλους ζωντανούς. Θα μας κρατήσει όλους ασφαλείς. Λέγεται έλεγχος των όπλων» λέει η Μαντόνα στο βίντεο.

Σε άλλη ανάρτηση, η βασίλισσα της ποπ αναφέρεται στα δύο πρόσφατα περιστατικά στις ΗΠΑ με άοπλους, οι οποίοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από αστυνομικούς.

«Ο Άνταμ Τολέντο ήταν 13 ετών, ο Ντόντε Ράιτ ήταν 20 ετών. Οι αστυνομικοί που τους σκότωσαν κατηγορούνται μόνο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αυτό είναι παραφροσύνη. Φρικιαστικό. Και όμως θεωρείται φυσιολογικό στην κοινωνία μας. Ναι οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους, όχι τα όπλα. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι ενημερωμένη και η οπλοκατοχή είναι πολύ εύκολη.

Εάν ήταν παράνομη, κανείς δεν θα ένιωθε την ανάγκη να έχει στην κατοχή του ένα όπλο για να προστατευθεί από εκείνους που έχουν όπλα. Όσο για την αστυνομία που σκοτώνει αθώα παιδιά: πυροβολώντας, δολοφονώντας από ασφυξία και με βάναυσο τρόπο αθώους ανθρώπους... πρέπει να πάνε αμέσως στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής τους. Όχι δίκη, όχι διεφθαρμένο σύστημα δικαιοσύνης».

