Aσφαλιστικές εισφορές - 120 δόσεις: Παράταση ρύθμισης για ελεύθερους επαγγελματίες

Αναλυτικά η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υπαχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, στην τροπολογία που γνωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας:

καθορίζονται οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες που θα βοηθήσουν τον ΕΦΚΑ να εκδώσει άμεσα τις συντάξεις,

λαμβάνει μόνιμο χαρακτήρα η προσωρινή σύνταξη,

απλοποιούνται οι διατάξεις για τις διατάξεις περί διακανονισμού οφειλών,

παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με τη συγκεκριμένη τροπολογία «αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καθυστέρηση καταγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποβάλει αίτηση (1ο στάδιο) για να ενταχθούν στο καθεστώς των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019), με παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης 2ου σταδίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (έναντι προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας 30 Απριλίου 2021)».

