Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Στα μέσα Μαΐου η επιστροφή στην κανονικότητα

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο της «Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών Plus» της Νέας Δημοκρατίας.

«H υγειονομική κρίση με το έναν ή τον άλλο τρόπο φτάνει στο τέλος της. Οι εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο τους επόμενους δύο μήνες. Θα βοηθήσει ο καιρός, θα βοηθήσουν τα self-test και είναι δεδομένο ότι εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος -το οποίο, πιστεύω, ότι θα είμαστε σε θέση να το προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες- θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε ρυθμούς κανονικότητας και η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει και πάλι να παίρνει μπρος. Mε προφανώς, ημερομηνία ορόσημο τα μέσα Μαΐου, όπου σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας -ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία- σε επισκέπτες από το εξωτερικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την ασθένεια, είτε θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό test», σημείωσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του σε διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο της «Πολιτικής Ακαδημία Στελεχών Plus» της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Η ελληνική οικονομία μετά την πανδημία - Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Μεταρρυθμίσεις».

«Από την μια το Ταμείο Ανάκαμψης και από την άλλη το ΕΣΠΑ αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν μιλάμε, εδώ για έναν κουβά με κεφάλαια, χρήματα, τα οποία απλά θα πάνε σε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Ειδικά το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης -με το ΕΣΠΑ είστε προφανώς, πιο, εξοικειωμένοι, καθώς είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει υποστηρίξει την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες- αλλά για το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαπιστώσετε ότι είναι μια δουλειά η οποία έχει και εθνικό αλλά και περιφερειακό πρόσημο»σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σεμινάριο, όπου έκαναν παρουσίαση και απάντησαν σε ερωτήσεις των στελεχών της ΝΔ ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης Αργυρού, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας. Είμαι αισιόδοξος, διότι, η εμπιστοσύνη την οποία έχει χτίσει η πατρίδα μας -ειδικά στους κύκλους των ξένων επενδυτών- είναι αυτή την εποχή εξαιρετικά υψηλή. Άρα, υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξος, διότι, εκμεταλευτήκαμε την περίοδο της πανδημίας για να δρομολογήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Και είμαι, επίσης, αισιόδοξος διότι η Ελλάδα σε πείσμα κάποιων που προέβλεπαν τα χειρότερα τελικά -καθώς μπορούμε πια να κάνουμε με αρκετή ασφάλεια έναν απολογισμό του πως διαχειρίστηκαν οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες την πανδημία- τα κατάφερε πολύ καλύτερα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Το σημερινό σεμινάριο της «Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών Plus» παρακολούθησαν στελέχη της ΝΔ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ από τον Αύγουστο του 2019 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Την αποψινή εκδήλωση άνοιξε ο Γραμματεας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΝΔ Βασίλης Φεύγας και ακολούθησε εισήγηση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Γιώργος Στεργιου.

