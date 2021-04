Πολιτισμός

Αδριάνειο Υδραγωγείο: αναβιώνει το τεχνικό θαύμα της ρωμαϊκής εποχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν αξιοποιηθεί το Υδραγωγείο, το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη πόσιμες χρήσεις καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των Δήμων από τους οποίους διέρχεται.

Με στόχο την ολοκληρωμένη ανάδειξη και αξιοποίηση ενός σημαντικού τεχνικού έργου της ρωμαϊκής εποχής, του Αδριάνειου Υδραγωγείου, ξεκινάει συνεργασία της ΕΥΔΑΠ με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερόμενους Δήμους που θα αποκτήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά ην άρδευση της περιοχής αλλά και την διαμόρφωση χώρων ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με αντικείμενο το Αδριάνειο Υδραγωγείο συμμετείχαν η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης και εκπρόσωποι των Δήμων Αθήνας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου. Μεταξύ άλλων στη συνάντηση αποφασίστηκε οι επενδύσεις για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του έργου, να προταθούν για ένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027 προκειμένου να επωφεληθούν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην προσπάθεια αλλά κυρίως οι δήμοι που βρίσκονται στην διαδρομή του υπόγειου υδραγωγείου από τις πηγές της Πάρνηθας έως το Κολωνάκι, συνολικού μήκους πάνω από 20 χιλιόμετρα.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί μνημείο μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο λειτουργεί περίπου 1900 χρόνια μετά την κατασκευή του. Η διαχείριση των υδάτων του βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οδηγούνται στη θάλασσα ετησίως τουλάχιστον 800.000 κμ. υπόγειου νερού της πόλης, που προέρχεται από το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Αν αξιοποιηθεί το Υδραγωγείο, το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη πόσιμες χρήσεις καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των Δήμων από τους οποίους διέρχεται.

Η ολοκληρωμένη αξιοποίηση υδάτινου πόρου και μνημείου που προτείνει η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίνεται σε στόχους όπως:

Η προστασία του μνημείου

Η ανάπλαση της ζώνης που διανύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο με στόχο τη μείωση της μέσης θερμοκρασίας στην πόλη.

Η αξιοποίηση του νερού για τις τοπικές ανάγκες άρδευσης και η διασύνδεση του μνημείου με έργα πνοής των περιοχών που διανύει.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τη διασύνδεση του έργου με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης κλπ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχίνης δήλωσε: «Η υπόγεια υδάτινη διαδρομή από την Πάρνηθα έως το κέντρο της Αθήνας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν αγωγό ανάπτυξης, πράσινου και οξυγόνου για όλους τους δήμους από τους οποίος διέρχεται. Η ΕΥΔΑΠ είναι έτοιμη να προσφέρει όσα χρειάζονται για την επιτυχία της κοινής προσπάθειας.»

Δήλωση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη

«Κύριε Σαχίνη, ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία της σημερινής συνάντησης. Είχαμε την ευκαιρία πριν από κάποιο διάστημα να τα πούμε από κοντά για αυτή την πρωτοβουλία σας, της ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου που, όπως είπατε κι εσείς, είναι ίσως το μοναδικό παράδειγμα χρήσης ενός έργου που πραγματοποιήθηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αδιαλείπτως για περίπου 2.000 χρόνια.

Έχει λεχθεί ότι οι επόμενοι πόλεμοι στη γη θα γίνουν για το νερό. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, διότι δεν διασώζουμε απλώς ένα τεχνικό έργο της αρχαιότητας, ένα μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που συνδέεται με την παρουσία του αυτοκράτορα Αδριανού στην Αθήνα, αλλά διασώζουμε και αξιοποιούμε εξαιρετικά μεγάλο όγκο ύδατος. Το γεγονός ότι θέλετε να σώσετε και το νερό, αυτό το τεράστιο αγαθό, που πηγαίνει στη θάλασσα, καθιστά το έργο σας και την πρωτοβουλία σας ό,τι πιο σημαντικό.

Ένα πολύ σημαντικό τεχνικό έργο της αρχαιότητας διασχίζει την Αττική, περνά από οκτώ δήμους, περίπου όπως συνέβαινε και στην αρχαιότητα. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο δεν υδροδοτούσε μόνο την Αθήνα, το άστυ, αλλά υδροδοτούσε και αττικούς δήμους. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι εμφανή σε πολλά σημεία της διαδρομής του Υδραγωγείου και προφανώς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των υπηρεσιών του είναι πολύ πρόθυμο να συνεργαστεί μαζί σας για την ανάδειξη αυτού του έργου. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους Δήμους μπορούμε να κηρύξουμε –άρα να προστατεύσουμε δυνάμει των διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου- νεότερες κατασκευές, έργα μετά το 1830, που κρίνονται σημαντικές και χρήζουν προστασίας και αποκατάστασης.

Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι η ανάγκη το έργο αυτό να αποκτήσει και ψηφιακά χαρακτηριστικά και να αναδείξει έργα αντίστοιχης τεχνικής και τεχνολογίας που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το Υδραγωγείο της Νικόπολης, για παράδειγμα, ή της Μυτιλήνης, που χρονολογούνται στην αντίστοιχη εποχή με το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Παράλληλα, υπάρχουν όλα τα δεδομένα για να χρησιμοποιηθεί το έργο του Αδριανείου ως εργαλείο εξωστρέφειας, προκειμένου να προβάλλει την Αττική και τους οικείους Δήμους, διασυνδέοντας τους με πόλεις και Περιφέρειες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν ανάλογα μνημεία και μάλιστα αντίστοιχης ιστορικής περιόδου. Έτσι το εγχείρημα θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία».

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη

Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτιστικό, ιστορικό και Περιβαλλοντικό έργο. Η Περιφέρεια Αττικής είναι απόλυτα προσηλωμένη στο εν λόγω έργο και διαθέσιμη να συνδράμει στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση αυτής της ολοκληρωμένης και βιώσιμης παρέμβασης ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Η Διαχειριστική μας Αρχή, η Διεύθυνση Τεχνικών μας Υπηρεσιών και ο νέο συσταθείς Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, θα συνδράμουν, ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος.

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις που έκαναν τα πρώτα βήματα εφαρμογής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, αποτελούν για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, ένα πολύ σημαντικό αλλά ταυτόχρονα και απαιτητικό εργαλείο, το οποίο σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προς όφελος των Δήμων αλλά και των πολιτών της Περιφέρειας.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μενδώνη, που «αγκάλιασε» αυτή την πρωτοβουλία καθώς και την ΕΥΔΑΠ που διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την προετοιμασία των προκαταρκτικών μελετών και του Στρατηγικού Σχεδίου. Η νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 βρίσκεται ήδη εδώ! Η Διαχειριστική μας Αρχή και εγώ προσωπικά, έχουμε ξεκινήσει το προκαταρκτικό σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, ενός επιχειρησιακού προγράμματος που φιλοδοξούμε να είναι αντάξιο της ιστορίας της μεγαλύτερης Περιφέρειας της Χώρας.