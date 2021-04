Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Λίτσα Πατέρα για την Πανσέληνο που έρχεται; Πως δικαιολογούνται οι σεισμοί των τελευταίων ημερών. Ποιοι πρέπει να προσέξουν τους χωρισμούς.

Σήμερα είναι μια μέρα που μπορεί να γίνουν γνωριμίες και επαφές, μιας και ο Ουρανός φέρνει το απρόσμενο σύμφωνα με τη Λίτσα Πατέρα.

Σύμφωνα με την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για να βγείτε, να ψωνίσετε, να χαρείτε αλλά και να ερωτευτείτε.

Προειδοποίησε όμως ότι είναι μια μέρα που πολλά ζευγάρια μπορεί να χωρίσουν.

Η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε και στην Πανσέληνο της επόμενης εβδομάδας, τονίζοντας ότι θα φέρει πράγματα στην επιφάνεια.

Αναλυτικά οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Ειδήσεις σήμερα:

“Όχι” Πελώνη για Πάσχα στο χωριό – Πόσοι θα κάτσουν στο Πασχαλινό τραπέζι