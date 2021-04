Κόσμος

Τσαβούσογλου: ο Δένδιας είναι φίλος μου, αλλά δε συμπεριφέρθηκε έντιμα

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ φαίνεται πως δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αποστομωτικές απαντήσεις του Δένδια μέσα στην Άγκυρα. Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Στην επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, η οποία έγινε θέμα στα διεθνή ΜΜΕ, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο κ. Τσαβούσογλου, φανερά ενοχλημένος από την στάση του κ. Δένδια, ο οποίος απάντησε σε όλες τις προκλήσεις του ομολόγου του, μιλώντας στο τουρκικό μέσο Haberturk τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν συμπεριφέρθηκε έντιμα και δεν ήταν ειλικρινής. Πριν από τη συνέντευξη τύπου η ελληνική πλευρά μας είχε πει ότι δεν θα χρησιμοποιούσε κάποια φράση η οποία θα δημιουργούσε πρόβλημα. Με αυτή την προσέγγιση όμως που επέδειξε η ελληνική πλευρά δεν θα είναι εύκολο να προχωρήσουν πάρα πέρα οι σχέσεις. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε έτοιμοι χωρίς προϋποθέσεις να συζητήσουμε θέματα των οποίων οι λύσεις είναι πιο εύκολες».

«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είναι προσωπικός μου φίλος. Και συνεργάτης μου επίσης. Δεν συμπεριφέρθηκαν ειλικρινά. Αυτό είναι που με στεναχώρησε. Διαφορετικά, έχουμε απάντηση σε ό,τι λένε. Δεν φοβόμαστε», είπε.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Νίκος Δένδιας θα τον προσκαλέσει στην Αθήνα. «Συμφωνήσαμε σε έναν οδικό χάρτη στη συνάντηση με τον πρόεδρό μας. Ο Δένδιας θα με προσκαλέσει στην Αθήνα. Μετά τη συνάντησή μας, θα κανονίσουμε και συνάντηση του προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Θα αποφασίσουμε για αυτό αργότερα. Ο πρόεδρός μας είπε: Είμαι πάντα έτοιμος να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τσαβούσογλου είπε ότι, «επί 53 χρόνια συζητάμε για μια ομοσπονδιακή λύση. Οι συζητήσεις δεν έχουν ευοδωθεί. Δεν βρέθηκε κάποια λύση. Επομένως θα βάλουμε στο τραπέζι τη λύση των δύο κρατών».

